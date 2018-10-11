بعد قضية (خاشقجي).. صحيفة سعودية: تركيا لم تعد آمنة

رام الله - دنيا الوطننشرت صحيفة (عكاظ) السعودية، في تقرير تحت عنوان "بالأرقام.. تركيا ليست آمنة"، أن اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، قضية تقلق السياح السعوديين وزوارها في العطلات الرسمية، خاصة مع الارتفاع الكبير في عدد الجرائم المروعة التي شهدتها تركيا مؤخراً.وأشار التقرير إلى أن تركيا شهدت عام 2017 فقط جرائم مروعة بدءاً من الحادثة التي حصلت في رأس السنة في مطعم بإسطنبول وراح ضحيتها 39 شخصاً دفعة واحدة، وجرح على إثرها 69 آخرون، في حين سجلت جرائم الأسلحة النارية زيادة بنسبة 28% خلال 2017 مقارنة بـ 2016، وظلت جرائم السلاح تحقق ارتفاعاً ملحوظاً من 2013 وحتى نهاية 2017 بنحو 61%".وأفادت الصحيفة أيضاً أن تركيا شهدت "3 آلاف و494 جريمة باستخدام أسلحة نارية خلال العام الماضي، ونتج عنها إصابة 3 آلاف و529 شخصاً، ومقتل 2000 و187 شخصاً".وأكدت (عكاظ) أن ما يزيد من قلق السياح السعوديين والخليجيين أن مدينة اسطنبول، أكبر المدن التركية والوجهة السياحية الأولى قد "حلت في صدارة المدن التركية من حيث أعداد القتلى والمصابين بنحو 250 حالة وفاة و316 إصابة، وجاءت العاصمة أنقرة في المرتبة الثانية بمعدل 123 وفاة و195 إصابة، تلتها أزمير في المرتبة الثالثة بواقع 114 وفاة و91 إصابة".وتابعت: تزايد معدلات الجريمة في تركيا "وضعها في المرتبة الثامنة ضمن أكثر 10 دول في العالم في معدل جرائم القتل، وفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن الأمم المتحدة عام 2016".وبخصوص الجرائم السياسية في تركيا، قالت الصحيفة السعودية: إن تركيا كانت "حاضنة لجرائم سياسية عدة"، مشيرة على سبيل المثال إلى اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في أنقرة عام 2016.ولفتت الصحيفة إلى أن "دماء رجل الأعمال الإيراني البريطاني سعيد كريميان، مع شريكه التجاري الكويتي التي أريقت غدراً في أحد الأحياء الراقية بإسطنبول، لم تجف بعد"، لافتة إلى وجود شبهات بتورط الاستخبارات الإيرانية في مقتل رجل الأعمال الإيراني بسبب معارضته لنظام بلاده.