الاحتلال يعتقل "فيروز نعالوة" شقيقة منفذ عملية بركان للمرة الثانية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شقيقة الشاب أشرف نعالوة من نابلس، الذي تتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار غرب سلفيت.





وأفاد نصر شريم، زوج المعتقلة فيروز، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزلهما للمرة الرابعة في منطقة حي المعاجين بالمدينة، واعتقلت زوجته للمرة الثانية، واستولت على هواتفهما النقالة.





يشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلتها الاثنين الماضي لعدة ساعات، واستجوبتها، كما اقتحمت منزلها، وأجرت تحقيقاً ميدانياً معها خلال اليومين الماضيين.





وتجري قوات الاحتلال منذ الأحد الماضي، عملية بحث واسعة عن نعالوة، حيث تواصل اعتقال واستجواب عائلته منذ أيام، عدا عن حملة الاقتحامات المتكررة للقرى والبلدات في مناطق نابلس وطولكرم.

رام الله - دنيا الوطن