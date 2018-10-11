بينت وليفني ينتقدان تعامل حكومة نتنياهو مع الوضع في غزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير إسرائيلي، إن تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لن يؤدي إلى تراجع الحوافز لدى سكان القطاع لارتكاب ما وصفها "عمليات إرهابية" ضد قوات جيش الاحتلال، قرب السياج الأمني.وأشار وزير التربية والتعليم وعضو (الكابينت) نفتالي بينت، إلى أنه بالإمكان محاولة تحسين أوضاع الغزيين، تزامناً مع تشديد الرد العسكري على المساس بالسياج الأمني، ومحاولات التسلل، على حد قوله.وأكد في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه ينبغي لإسرائيل استعادة السيادة في المناطق المحيطة بالقطاع.بدورها، قالت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني: إن الحكومة تدفع أموالاً مقابل سكوت "منظمة إرهابية لن تعترف أبداً بدولة إسرائيل"، على حد وصفها.وتابعت: "الشعارات التي أطلقت سابقاً بشأن وجوب اتباع الجيش سياسة حازمة ضد حماس، وما وصفتها المنظمات الإرهابية، ما هي إلا شعارات رنانة جوفاء.ورأت ليفني وجوب الشروع في مبادرات سياسية ضد حماس.وكانت إسرائيل سمحت صباح أول أمس الثلاثاء، بإدخال كميات من الوقود القطري، لصالح محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، في محاولة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وبإشراف الأمم المتحدة.