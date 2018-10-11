الاحتلال يهدم منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار الشمالية

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار الشمالية.وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية هدمت منشآت سكنية وحظائر أغنام في قرية الحديدية شمال الأغوار، تعود للمواطن عمر عارف بشارات؛ بحجة عدم الترخيص.