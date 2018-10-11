القدس: العثور على جثة شاب بعد 18 عاماً من اختفائه

رام الله - دنيا الوطنأعلنت عائلة أبو سنينة في مدينة القدس، أنه تم العثور على جثة ابنها مطلق حافظ أبو سنينة مقتولاً بعد (18 عاماً) من اختفاء آثاره.ونشر ابن شقيق الراحل، مطلق أبو سنينة، في إعلان على صفحته الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه جرى العثور على جثة عمه الذي اختفت آثاره منذ 18 عاما، مشيراً إلى أنه تبين بأنه قتل منذ لحظة اختفائه، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).كما قال: "إن عائلة الراحل أبو سنينة، ستفتح بيت عزاء بدءا من اليوم، الأربعاء، في منزل الحاج عادل أبو سنينة في حي العقبة ببيت حنينا، في القدس، لمدة ثلاثة أيام".يذكر، أن العائلة لم تفصح في الإعلان عن أي معلومات بشأن ملابسات وأسباب قتل ابنها في حينه.