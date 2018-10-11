قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين بالضفة وتُصادر آلاف الشواكل





جاء ذلك، خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق بالضفة الغربية، والتي تخللها عمليات تفتيش لمنازل المواطنين.





في غضون ذلك، أفاد المتحدث، بأن قوات الجيش صادرت آلاف الشواكل، بزعم أنها مخصصة لدعم العمليات.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين فلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.