شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن في بحر بيت لاهيا

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن في بحر بيت لاهيا
توضيحية
خاص دنيا الوطن
اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صياديْن فلسطينييْن، صباح اليوم الخميس، في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكد نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن بحرية الاحتلال، اعتقلت الصياد صدام عبد الباري السلطان (24 عاماً)، وشقيقه عدي عبد الباري السلطان (22 عاماً)، في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشار عياش، إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت الصياديْن الشقيقيْن من مسافة ميل إلى ميل ونصف بحري، لافتاً إلى أنه لم يتم مصادرة قاربهما.


أخبار ذات صلة

الأعرج: الرئيس يُصادق على قرار بقانون بشأن محاكم الهيئات المحلية لسنة 2018

الأعرج: الرئيس يُصادق على قرار بقانون بشأن محاكم الهيئات المحلية لسنة 2018

الاحتلال يعتقل &#34;فيروز نعالوة&#34; شقيقة منفذ عملية بركان للمرة الثانية

الاحتلال يعتقل "فيروز نعالوة" شقيقة منفذ عملية بركان للمرة الثانية

بينت وليفني ينتقدان تعامل حكومة نتنياهو مع الوضع في غزة

بينت وليفني ينتقدان تعامل حكومة نتنياهو مع الوضع في غزة

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار الشمالية

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار الشمالية

عام على اتفاق القاهرة 2017.. قطار المصالحة مكانك سر وجهود مصرية مُتعثرة

عام على اتفاق القاهرة 2017.. قطار المصالحة مكانك سر وجهود مصرية مُتعثرة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين بالضفة وتُصادر آلاف الشواكل

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين بالضفة وتُصادر آلاف الشواكل

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار

الخميس: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة ولا تغير على درجات الحرارة

الخميس: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة ولا تغير على درجات الحرارة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل &#34;فيروز نعالوة&#34; شقيقة منفذ عملية بركان للمرة الثانية

الاحتلال يعتقل "فيروز نعالوة" شقيقة منفذ عملية بركان للمرة الثانية

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار الشمالية

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار الشمالية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين بالضفة وتُصادر آلاف الشواكل

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين بالضفة وتُصادر آلاف الشواكل

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن في بحر بيت لاهيا

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن في بحر بيت لاهيا

الخميس: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة ولا تغير على درجات الحرارة

الخميس: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة ولا تغير على درجات الحرارة

&#34; التعبئة الفكرية &#34; لفتح بالأقاليم الجنوبية تصدر مجموعة قصصية

" التعبئة الفكرية " لفتح بالأقاليم الجنوبية تصدر مجموعة قصصية

قطر تقدم &#34;مساعدات إنسانية&#34; بقيمة 150 مليون دولار لقطاع غزة

قطر تقدم "مساعدات إنسانية" بقيمة 150 مليون دولار لقطاع غزة

سفير الاحتلال في الأمم المتحدة يتهم (يونسكو) بالكذب

سفير الاحتلال في الأمم المتحدة يتهم (يونسكو) بالكذب

منوعات

صوته في خطر.. نقل تامر حسني للمستشفى بوضع حرج

صوته في خطر.. نقل تامر حسني للمستشفى بوضع حرج

شاهد.. فنان يستفزّ اللبنانيين بآلاف الدولارات

شاهد.. فنان يستفزّ اللبنانيين بآلاف الدولارات

صور: وصيفة ملكة جمال لبنان تعانق شابا وتثير الجدل.. هل هو حبيبها؟

صور: وصيفة ملكة جمال لبنان تعانق شابا وتثير الجدل.. هل هو حبيبها؟

لماذا ارتدت إليسا فساتين بأكمام طويلة في The Voice؟ الإجابة مؤلمة &#34;حرفياً&#34;

لماذا ارتدت إليسا فساتين بأكمام طويلة في The Voice؟ الإجابة مؤلمة "حرفياً"

منى زكي تبدو أصغر بـ 10 سنوات بالأحمر القصير بأحدث جلسة تصوير

منى زكي تبدو أصغر بـ 10 سنوات بالأحمر القصير بأحدث جلسة تصوير

حبس الفنانة ميريهان حسين سنتين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه

حبس الفنانة ميريهان حسين سنتين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه

ليس السرطان.. شقيقة دينا هارون تفجر مفاجأة وتكشف السبب الحقيقي لوفاتها

ليس السرطان.. شقيقة دينا هارون تفجر مفاجأة وتكشف السبب الحقيقي لوفاتها

كندة علوش في آخر أيام حملها في رحلة تسوّق للمولود الجديد.. شاهد شكلها

كندة علوش في آخر أيام حملها في رحلة تسوّق للمولود الجديد.. شاهد شكلها

تفاصيل صادمة في حادثة انتحار سيدة مصرية بسبب برنامج رضوى الشربيني

تفاصيل صادمة في حادثة انتحار سيدة مصرية بسبب برنامج رضوى الشربيني

بسبب &#34;قبلة حميمية&#34;.. هذا الممثل التركي يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى

بسبب "قبلة حميمية".. هذا الممثل التركي يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى

عربي

مطالب أمريكية بوقف تسليح الرياض إذا ثبت تورطها في اختفاء خاشقجي

مطالب أمريكية بوقف تسليح الرياض إذا ثبت تورطها في اختفاء خاشقجي

مراسلون بلا حدود: توقيف أكثر من 15 صحافيا سعوديا في ظروف &#34;شديدة الغموض&#34;

مراسلون بلا حدود: توقيف أكثر من 15 صحافيا سعوديا في ظروف "شديدة الغموض"

&#34;يونيسف&#34; تحذر من تدهور أوضاع عشرات آلاف السوريين العالقين على الحدود مع الأردن

"يونيسف" تحذر من تدهور أوضاع عشرات آلاف السوريين العالقين على الحدود مع الأردن

على طريقة &#34;المبحوح&#34;.. خلفان: قادرون على كشف حقيقة ما جرى لـ&#34;خاشقجي&#34; خلال 48 ساعة

على طريقة "المبحوح".. خلفان: قادرون على كشف حقيقة ما جرى لـ"خاشقجي" خلال 48 ساعة