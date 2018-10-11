بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شقيقيْن في بحر بيت لاهيا





وأكد نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن بحرية الاحتلال، اعتقلت الصياد صدام عبد الباري السلطان (24 عاماً)، وشقيقه عدي عبد الباري السلطان (22 عاماً)، في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.





وأشار عياش، إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت الصياديْن الشقيقيْن من مسافة ميل إلى ميل ونصف بحري، لافتاً إلى أنه لم يتم مصادرة قاربهما.









خاص دنيا الوطناعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صياديْن فلسطينييْن، صباح اليوم الخميس، في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.