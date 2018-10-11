الخميس: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة ولا تغير على درجات الحرارة

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 24-16 23-16 24-16 بيت لحم 24-16 23-16 24-16 رام الله والبيرة 23-15 22-15 23-15 طولكرم 28-19 28-19 28-19 نابلس 26-17 25-17 26-17 قلقيلية 28-19 28-19 28-19 جنين 29-19 29-19 29-19 سلفيت 24-16 23-16 24-16 طوباس 29-19 29-19 29-19 روابي 25-16 24-16 25-16 الخليل 24-15 23-15 24-15 غزه 27-20 27-20 27-20 أريحا 34-22 34-22 34-22 خانيونس 27-20 27-20 27-20 الأغوار الشمالية 32-20 32-20 32-20 رفح 28-19 28-19 28-19

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/10/12: يكون يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2018/10/13: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاحد 2018/10/14: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: