مشاهد ترصد تحرّكات الفريق المتهم باغتيال جمال خاشقجي

أظهر مقطع فيديو بث على موقع (عرب 48)، مشاهد من تحرك الفريق المشتبه فيه بتنفيذ عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.





واختفى خاشقجي، قبل نحو أسبوع بعد دخوله القنصلية السعودية بأنقرة لإجراء مراجعات لمعاملات شخصية، في حين تؤكد القنصلية أنه خرج منها دون إعطاء دليل لذلك.





ونُشرت الكثير من الروايات حول اختفاء خاشقجي والتي كان أبرزها وأعنفها الحديث عن قتله وتقطيعه بالمنشار داخل مبنى القنصيلة، الأمر الذي تواصل السلطات التركية التحقيق فيه حتى اللحظة.





ويعتبر اختفاء خاشقجي لغز يحير الأمن التركي، في حين دعت السعودية تركيا لتفتيش القنصيلة واتمام أي إجراء أمني تراه مناسباً، في حين ترى وسائل إعلام عالمية أن خاشقجي تم تصفيته بقرار من أعلى مستوى في السعودية.









رام الله - دنيا الوطن