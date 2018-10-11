البطش: مباحثات التهدئة مُجمدة والحلول الجزئية لن توقف مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، خالد البطش، أن الحلول الجزئية للأزمات في قطاع غزة لن توقف مسيرات العودة، مشدداً على ضرورة رفع الحصار كلياً عن القطاع.وقال البطش، وفق ما أورد موقع (الغد)، أنه لا يوجد أي تغيير على جدول فعاليات الهيئة الوطنية لمسيرة العودة، مضيفاً: "ستستمر هذه المسيرات ولا مقايضة على تضحيات الجرحى والشهداء حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها".وحول ملف التهدئة، أضاف البطش: "محادثات تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي مجمدة، موضحاً أن ما كان يبحث سابقاً هو ملفي المصالحة الفلسطينية وكسر الحصار عن القطاع.ودعا البطش جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في فعالية جمعة (انتفاضة القدس) على الحدود الشرقية للقطاع.