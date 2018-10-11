شاهد: رسمياً.. إنهاء التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني بأمريكا وإغلاق مكتب المنظمة

أُغلق مساء أمس الأربعاء، مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في عاصمة الولايات الأمريكية المتحدة (واشنطن)، وذلك بعد قرار أمريكي يقضي بإغلاقه.







وأظهر مقطع فيديو، إغلاق المكتب أمس، إغلاق وزارة الخارجية الفلسطينية المكتب، وذلك في قرار وصفته بالجائر والتعسفي، مشيرةً إلى أن الموظفين أنهوا خدماتهم في المقر اعتباراً من حينه.







وطمئنت الوزارة، في بيان لها، أن ستواصل الحفاظ على حقوق الجالية الفلسطينية، وستواصل جهودها لتقديم الخدمات القنصلية واستمرار خدمة الفلسطينيين ومصالحهم.









رام الله - دنيا الوطن