قيادي فلسطيني: غزة لا تُشترى بالسولار ولا بالدولار

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، عضو المجلس الوطني، وليد العوض، إن غزة لا تُشترى بالسولار ولا بالدولار.





وأضاف العوض، في تصريح له عبر فيسبوك: "في أعقاب العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦ وبعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، تم طرح مشروع تدويل قطاع غزة وإخضاعه لاشراف من الأمم المتحدة لأنه كان يحمل جنات الوطنية الفلسطينة التي ارادو طمسها".





وتابع: "يومها أرسل الراحل جمال عبد الناصر ممثلاً له حاملاً حقيبة من المال والتقى مع الشيوعيين الفلسطينين وكانوا الأكثر تنظيماً وجماهيرية حينها وعرض عليهم حقيبة الفلوس ليحرضوا الجماهير ويقولوها لرفض التدويل، فكان رد الرفيق أبو حسن النجار خود فلوسك معك، إن شعبنا سيسقط التدويل دون فلوس من أحد".





وأكمل: "هكذا كان حيث خرج الشعب الفلسطيني في مسيرات صاخبة لأيام عدة في أوائل عام ١٩٥٧ رافضاً للتدويل وأسقط مشروع التدويل، وبقيت غزة في قلب الوطن".





وقال: "أقول لا السولار ولا الدولار سينتزع غزة من مكانتها في قلب الوطن".





