(يونسكو): إجماع فلسطيني إسرائيلي على نص واحد حول القدس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية ولثقافة والعلوم (يونسكو) تمكنها من الحصول على موافقة الفلسطينيين والاسرائيليين على نص حول القدس، وآخر حول التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربةً عن الأمل بإقناع اسرائيل بعدم الإنسحاب من هذه المنظمة في نهاية العام.وأقر المجلس التنفيذي للمنظمة الأممية، امس الأربعاء، بالاجماع قرارات حول التراث العالمي للقدس، والتربية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المنظمة، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).وأوضح البيان، أن كل القرارات التي اتخذت خلال عام حول الشرق الأوسط حصلت على إجماع، بعد التفاوض بين الاطراف بتسهيل من الأمانة العامة لـ (يونسكو).وقالت المديرة العامة للمنظمة اودري أزولاي، التي تعمل لتأمين هذا الإجماع منذ انتخابها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017: إن هذه النتيجة تؤكد لنا أهمية التعدد، وضرورة أن نكون هنا في اليونسكو حول طاولة والتحلي بالنوايا الحسنة.