شؤون فلسطينية

سفير الاحتلال في الأمم المتحدة يتهم اليونسكو بـ"الكذب"

سفير الاحتلال في الأمم المتحدة يتهم اليونسكو بـ"الكذب"
رام الله - دنيا الوطن
وزع سفير الاحتلال في الأمم المتحدة ، داني دانون ، بيانا صحفيا تهجم فيه على قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” بخصوص حماية التراث الفلسطيني. 

وجاء في البيان: “هذا دليل إضافي، لمن لم يفهم لماذا انسحبت الولايات المتحدة وإسرائيل من الـ”يونسكو”.  هذا يثبت مرة أخرى أن الـ” يونسكو”: هي هيئة تقوم على الأكاذيب والتحيزات والعمل المتعمد ضدنا.  إن دولة إسرائيل لن تكون عضوًا في منظمة تحاول إعادة كتابة التاريخ وتقبل أن يستغلها أعداؤنا”.

وكان المجلس التنفيذي للـ”يونسكو” قد اعتمد اليوم في جلسته المنعقدة حاليا بباريس، قرارات حول فلسطين بالإجماع.

وتتعلق القرارات بحماية المؤسسات التعليمية والثقافية وضرورة حماية وصيانة الآثار والثقافة والتعليم في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإظهار الانتهاكات الاسرائيلية ضد المواقع التراثية والثقافية والطبيعية الفلسطينية، خاصة المدينة القديمة في القدس، والحرم الشريف، وكنيسة الميلاد، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، والمدينة القديمة والحرم الإبراهيمي في الخليل، وقطاع غزة، والإشارة إلى ما ترتكبه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جرائم في الخان الأحمر، من تدمير للمدارس، وحرمان الأطفال الفلسطينيين من المسيرة التعليمية وغيرها من الانتهاكات التي تقع ضمن اختصاص ” يونسكو”.

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