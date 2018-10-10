شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 3013 حالة جديدة في مراكز الصحة النفسية بالضفة الغربية

الصحة: تسجيل 3013 حالة جديدة في مراكز الصحة النفسية بالضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، بحدوث ازدياد في عدد الحالات الجديدة المسجلة في مختلف مراكز الصحة النفسية في محافظات الضفة الغربية، خلال العام الماضي، حيث بلغت 3013، ما يعكس ازدياد ثقة المواطنين في خدمات الصحة النفسية الحكومية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، لمناسبة يوم الصحة النفسية العالمي، والذي يصادف اليوم الأربعاء العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، أن خدمات الصحة النفسية في الضفة الغربية تقدم من خلال 14 مركزاً وعيادة صحة نفسية ومجتمعية متخصصة، منها مركز متخصص بالصحة النفسية للأطفال واليافعين في مديرية صحة شمال الخليل، هذا بالإضافة إلى مستشفى الدكتور سعيد كمال للأمراض النفسية، وتعمل جميع هذه المرافق تحت الاشراف الفني لوحدة الصحة النفسية.

ويعتبر يوم الصحة النفسية العالمي مناسبة للمناصرة والتوعية حول الصحة النفسية، ويركز في هذا العام على موضوع "الشباب والصحة النفسية في عالم متغير".

ومن الجدير بالذكر، أن معظم الحالات الجديدة المسجلة لدى وزارة الصحة، تعاني من الاضطرابات النفسية الشائعة مثل القلق والاكتئاب.

وقد أظهر توزيع الحالات النفسية الجديدة المسجلة في مراكز الصحة النفسية والمجتمعية عام 2017 حسب الجنس، وفق البيان، تسجيل 1790 حالة من الذكور بنسبة 59.4% و1223 حالة من الإناث بنسبة 40.6%، فيما أظهر التوزيع العمري أن معظم الحالات في الفئة العمرية ما بين 25 و49 سنة، وقد بلغ عددها 1220 حالة بنسبة 40.5% من مجموع الحالات.

وأوضحت الوزارة أنها تقدم خدمة العلاج النفسي للحالات النفسية الشديدة مجاناً، ودأبت على تدريب كوادرها وفقاً للمعاير العالمية وأحدث البروتوكولات العلاجية، وذلك للنهوض بخدمات الصحة النفسية في فلسطين.

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