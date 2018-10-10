الجامعات الأردنية تعتمد بطاقة الأحوال المدنية وثيقة لطلبة غزة

توصلت لجنة فلسطين النيابية إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاعتماد بطاقة الأحوال المدنية كوثيقة رسمية لقبول طلبة أبناء قطاع غزة في الجامعات الأردنية، حسب بيان لرئيسها النائب يحيى السعود، اليوم الأربعاء.





وقبل هذا الاتفاق كانت الجامعات الأردنية تعتمد جوازات السفر سارية المفعول كوثيقة لقبول أبناء قطاع غزة في الجامعات الأردنية، وهذا يتطلب من كل متقدم للجامعة من أبناء القطاع أن يستخرج جواز سفر بكلفة 200 دينار أردني، وهو ما يشكل عبئاً مالياً عليهم، كما تقول لجنة أبناء غزة في الأردن بحسب (القدس) المحلية.





ولا يستطيع أبناء قطاع غزة في الأردن من التنافس على دخول الجامعات الحكومية الأردنية مثل باقي الأردنيين، إلا إذا حصل على مقعد ضمن الكوتا المخصصة لهم، والبالغة حوالي 440 مقعداً عبر السفارة الفلسطينية والمخيمات الفلسطينية.





وأمام محدودية المقاعد المخصصة لأبناء قطاع غزة في الأردن، والبالغ عددهم حوالي 200 ألف نسمة، فان طلبة غزة في الأردن يضطرون إلى التوجه للجامعات الأردنية الخاصة.





وقال السعود، خلال ترؤسه اجتماعاً عقدته اللجنة اليوم الأربعاء بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عادل الطويسي، ومدير وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الهاشمية، الدكتور أيمن العمري، "إنه تم التوصل مع الوزارة إلى حل نهائي يكفل لأبناء قطاع غزة حق التسجيل في الجامعات الأردنية من خلال بطاقات الأحوال المدنية، على أن يقوموا بتقديم باقي الوثائق الرسمية (جواز السفر) عند استكمال متطلبات التخرج".





وأشار الى أن هذه الخطوة تخفف من الأعباء عن الجميع، وتصب في مصلحة أبناء غزة في الأردن، لافتًا إلى أن لجنة "فلسطين النيابية" ستواصل سعيها حتى يتم اعتماد بطاقة الأحوال المدنية الممنوحة للغزيين، بُغية تسهيل كل الإجراءات بشأنهم.





بدوره، أكد الطويسي، أنه "سيتم التعميم وبشكل فوري على الجامعات الرسمية كافة، باعتماد بطاقة الأحوال المدنية لأبناء غزة لاستكمال متطلبات التسجيل في الجامعات، على أن يتم تقديم باقي الوثائق الرسمية بما فيها جواز السفر ساري المفعول عند التخرج".





من جهته، بين العمري "أن الجامعة الهاشمية، قبلت 87 طالبًا من أبناء قطاع غزة، وأمهلتهم مدة شهر لاستكمال الوثائق الرسمية المطلوبة، المنصوص عليها وفق تعليمات صادرة عن التعليم العالي، والتي تقضي بتقديم جواز السفر كوثيقة رسمية لغير الأردنيين".

رام الله - دنيا الوطن