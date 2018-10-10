وفد من جامعة فلنسبورغ الأوروبية الألمانية يزور جامعة النجاح الوطنية

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية يوم الأربعاء الموافق 10/10/2018 وفداً من جامعة فلنسبورغ الأوروبية في ألمانيا، حيث ترأس الوفد البروفيسورة مونيكا انجمولير، نائب رئيس جامعة فلنسبورغ للشؤون الدولية، ورافقها البروفيسور رالف ويستنبيرغ، والسيدة اولريك بيسشوف باركر، مديرة العلاقات الدولية والسيدة زينة بركات، من جامعة يينا.وكان في استقبال الوفد، الدكتور علي حبايب، مساعد النائب الأكاديمي للكليات الإنسانية، والدكتور أمجد أبو العز، المحاضر في قسم العلوم السياسية، والدكتورة رشا الخياط، منسقة شؤون البعثات والأستاذ محمد الكوبري، القائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة، والاستاذة عليا جلبريت والأستاذة آية جبري من مكتب العلاقات الدولية، والسيدة شذى جرارعة من العلاقات العامة.وهدفت الزيارة إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة ما بين الجامعتين وبرامج تبادل الطلبة والهيئة التدريسية، وتقييم تجربة التعاون القائمة ما بين المؤسستين، لا سيما أن الجامعتين قد وقعتا مؤخراً مذكرة تفاهم وتعاون ضمن برنامج ايراسموس التعليمي.وفي بداية اللقاء، رحب الأستاذ الدكتور النتشة بالوفد الضيف وأطلعهم على تاريخ الجامعة التي أتمت مؤخرا مئة عام من النجاح والتميز، كما أطلعهم على برامجها الأكاديمية، حيث تقدم 150 برنامجاً لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، وتحدث عن أهم انجازاتها الأكاديمية والبحثية، عن المعيقات السياسية والاقتصادية التي تواجه التعليم العالي في فلسطين أهمها صعوبة استقطاب مدرسين وطلبة أجانب للالتحاق في الجامعة.وتحدث عن اتفاقيات التعاون المشترك التي وقعتها الجامعة مع عدد من الجامعات الأوروبية وقدم موجزا عن عدد الطلبة المبتعثين إلى الجامعات الألمانية والأوروبية، حيث وصل عددهم إلى 90 طالباً وطالبة لدرجات الماجستير والدكتوراة.وبدوره عبر الوفد عن سعادتة للتواجد في جامعة النجاح، وشكروا ادارة الجامعة على حفاوة الاستقبال، كما شددوا على أهمية التعاون المشترك ما بين الجامعتين وناقشوا آفاق تعاون جديدة في مجالات مختلفة كالطب والإعلام والقانون والسياسة والرياضة، كما ناقشوا ضرورة توفير برامج تبادل للطلبة الألمان للالتحاق بجامعة النجاح وعمل أبحاث مشتركة في مجالات عديد.وفي نهاية الزيارة، قام الوفد بجولة حول الحرم الجامعي القديم والجديد، حيث تعرفوا عن قرب على كليات الجامعة وبنيتها التحتية، وأبدوا اعجابهم بما وصلت إليه الجامعة من تقدم في المجالات المختلفة، كما تم تنظيم جولة لهم في البلدة القديمة في نابلس.