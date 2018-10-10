شؤون فلسطينية

(يونسكو) تعتمد قرارات لصالح فلسطين

(يونسكو) تعتمد قرارات لصالح فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
اعتمد المجلس التنفيذي لـ (يونسكو) في جلسته المنعقدة حالياً في باريس، قرارات فلسطين بالإجماع، ومنها قرار فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية، التي تعبر عن ضرورة حماية وصيانة الأثار والثقافة والتعليم في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإظهار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواقع التراثية والثقافية والطبيعية الفلسطينية، خاصة المدينة القديمة في القدس، والحرم الشريف، وكنيسة  الميلاد، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، والمدينة القديمة والحرم الإبراهيمي في الخليل، وقطاع غزة.

وتمت الإشارة إلى ما ترتكبه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جرائم في (الخان الأحمر)، من تدمير للمدارس، وحرمان الأطفال الفلسطينيين من المسيرة التعليمية، وغيرها من الانتهاكات التي تقع ضمن اختصاص منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وشكر وزير الخارجية رياض المالكي، الدول الأعضاء الذين يقفون مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني الثقافية، تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ويدعمون صيانة التاريخ والتراث والأثار الفلسطينية والحفاظ عليها في القدس، وغيرها من المواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية، ستعمل مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لتنفيذ قراراتها بما فيها إرسال بعثة استكشافية من الخبراء للاطلاع على ما ترتكبه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة من تخريب وتشويه للمواقع التاريخية والتراثية، وخاصة في مدينة القدس القديمة، التي تقع ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، ومحاولات تغيير طابعها ومكانتها.

وفي الختام، وجه د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين دعوة للمديرة العامة لمنظمة (يونسكو) السيدة أودري أزولاي  لزيارة فلسطين، والاطلاع على الأوضاع عن كثب بما يدعم تقاريرها التي تقدمها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  (يونسكو).

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