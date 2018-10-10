الصالحي: يجب الاتفاق على اللوائح التفسيرية لقانون الضمان الاجتماعي

أكد أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بسام الصالحي، أن الروحية الجماعية التي حكمت تعديل قانون الضمان الاجتماعي، والتي أدارتها الكتل البرلمانية، والحكومة، والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، يجب أن تسود، وتستمر في التعامل مع تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي ووقف أية تناقضات جديدة بهذا الخصوص.





وقال الصالحي: إن اللائحة التفسيرية للقانون، يجب أن تخضع أيضاً لتفاهمات الأطراف، ولعدم خلق أية تعارضات بينها وبين القانون ذاته.





وحذر الصالحي من إخضاع القانون وتطبيقاته، والتعامل معه لأية حسابات مصلحية ضيقة على حساب القانون، وأهميته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية.





وقال: إن ذلك أكبر من حصر لوائحه التفسيرية في الحدود الضيقة أو بما يتناقض مع المكاسب التي كفلها القانون نفسه.

رام الله - دنيا الوطن