الرجوب يُثمن اشتراط "الاتحاد الأوروبي"على "كان" الإسرائيلية بعدم بث المباريات بالمستوطنات

ثمن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب، قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي يمتلك حقوق البث لعدة بطولات دولية في كرة القدم، باشتراطه على شركة البث العام الإسرائيلية (كان)، بعدم بث المباريات في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن كانت تريد الاحتفاظ بالحقوق التي ابتاعتها لبث هذه المباريات.





وأكد الرجوب في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يُعد انتصاراً للمواثيق والنظم الرياضية الدولية، والشرعية الدولية، والنظام الأساسي لـ (فيفا) الذي يحظر على اتحاداته الأعضاء ممارسة أية أنشطة ذات صلة لكرة القدم على أراضي اتحاد آخر.





ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاحتذاء مثال اتحاده الأوروبي العضو، واتخاذ قرار حاسم تجاه الحالة اللاشرعية، التي يستمر في انتهاجها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، بسماحه لهذه الأندية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باللعب في الدوري الإسرائيلي الرسمي، في تجاوز سافر لنظام (فيفا) الأساسي، ولتوصية الأمم المتحدة لـ (فيفا) في رسالة مساعد الأمين العام لشؤون الشباب والتنمية، التي أكدت عدم قانونية هذا السلوك.

رام الله - دنيا الوطن