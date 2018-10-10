تنظيم فعالية إحياء التراث الفلسطيني بمخيم العودة شرقي خانيونس

رام الله - دنيا الوطننظمت الهئية الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار بخانيونس، وبالتعاون مع لجان العشائر والإصلاح، يوماً وطنياً لإحياء التراث الفلسطيني صباح اليوم، بمخيم العودة شرقي خانيونس.وقال محمد أبو دقة، أحد القائمين على الفعالية: إن هدف الفعالية هو إحياء التراث الفلسطيني في نفوس أبناء شعبنا، مشيراً إلى أن الفعاليات، شملت قضاء عرفياً افتراضياً حول حق العودة، حيث مَثَل الجانب الفلسطيني والإسرائيلي أمام محكمة للأمم المتحدة، وفعاليات سباق الهجن والخيل، والدبكة الشعبية، إضافة لتوزيع الطعام الفلسطيني على المشاركين.وشارك العشرات من المواطنين، ورجال الإصلاح بخانيونس، في الفعالية، والتي لاقت ترحيباً واسعاً من جماهير مخيمات العودة.