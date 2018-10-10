فراعنة: عنصرية إسرائيل بدأت تتكشف بشكل استفزازي من خلال (قانون القومية)

رام الله - دنيا الوطنقال الكاتبُ الصحفي، حمادة فراعنة: إنَّ عنصرية الاحتلال الإسرائيلي، بدأت تتكشف بشكل استفزازي وبَارز منْ خلال (قَانون القومية) العنصري، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز/ يوليو الماضي.وأضاف فراعنة، خلال لقائه على قناة (الغد) الإخبارية، أنَّ مُعظم الدول الأوروبية، رفضت هذا القرار، منوهًا إلى أنَّ أوروبا، بدأت تبتعد عن المشروع الاستعماري الإسرائيلي، والاقتراب التدريجي نحو المشروع الديمقراطي الفلسطيني، بسبب عنصرية وتطرفالاحتلال الإسرائيلي.وأشار فراعنة، إلى أنَّ أوروبا، تُحاول التخلص من العقدة اليهودية، مضيفاً: الإسرائيليون يُساعدون أوروبا على التخلص من هذه العقدة اليهودية.