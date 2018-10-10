شؤون فلسطينية

أسير فلسطيني محرر يحصل على شهادة الدكتوراة من المغرب

أسير فلسطيني محرر يحصل على شهادة الدكتوراة من المغرب
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، الإنجاز الرائع الذي حققه الأسير المحرر والباحث ماهر عامر، من بلدة بيت دجن في محافظة نابلس، بحصوله على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال، بتقدير مشرف جداً من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
بالمغرب.

وأوضحت الهيئة، أن الباحث عامر يعتبر أول طالب أجنبي يحصل على شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال بالمغرب، خاصة بجامعة الحسن الثاني، وبأعلى تقدير تمنحه الجامعة، والذي جاء نتاج جهد غير عادي بذله على مدار الفترة الماضية، حيث تمت الإشادة بجدية الدراسة، وأهميتها على الصعيد الفلسطيني، والتي حملت عنوان "دور نمط القيادة التحويلية في بناء رأس المال الفكري بالقطاع العام والخاص الفلسطيني"، وأشرف عليها الدكتور عبد اللطيف كمات، أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة الحسن الثاني.

وقدمت الهيئة التهاني للأسير المحرر والباحث عامر ولعائلته، متمنية له دوام التقدم والتفوق والنجاح، مشيرة إلى أن هذا التفوق هو إنجاز للحركة الأسيرة وللأسرى المحررين، الذي يعتبر جزءاً منهم ومن معاناتهم، وهو رسالة للعالم بأن أسرانا أقوى من كل مخططات الاحتلال وسياساته الانتقامية بحقهم، وهم يحبون
الحياة، ويسعون إليها بكل الوسائل والطرق.

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