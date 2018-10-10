شاهد: طفل أفقده الاحتلال بصره يجلس على مقعد وزير التعليم

رام الله - دنيا الوطناستضاف وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم وضمن برنامج "على مقعد الوزير"، اليوم الاثنين، الطالب حسان التميمي من مدرسة دير نظام الثانوية، بمديرية تربية رام الله والبيرة، والذي أفقده الاحتلال بصره جراء اعتقاله وتعذيبه.جاء ذلك بحضور مدير عام العلاقات العامة والدولية نديم سامي، ومدير عام الامتحانات والقياس والتقويم د. محمد عواد، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، ووالدي الطالب التميمي، إذ قدّم الوزير للطالب التميمي درعاً تقديراً لإصراره على التعليم.وشدد صيدم على الأهمية التي توليها الوزارة لفئة ذوي الإعاقة والجهود المبذولة لدعم وتمكين هذه الفئة وتسهيل اندماجها في التعليم، معلناً موافقته على تقدم التميمي لامتحان الثانوية العامة "الإنجاز"، مشيداً بالإرادة الصلبة التي يمتلكها التميمي؛ لافتاً إلى أن الوزارة ستكثف من جهودها لتوفير الدعم والإسناد له لإكمال مسيرته التعليمية.من جهته، عبر الطالب التميمي عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بدور الوزارة والحرص الذي يوليه الوزير لجميع طلبة فلسطين، مؤكداً إصراره على مواصلة تعليمه رغم معاناته.