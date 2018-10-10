مسؤولة أممية للنائب جبارين: نتابع تداعيات قانون القومية

رام الله - دنيا الوطنقالت رئيسة اتحاد البرلمانيين الدولي، جابريئيلا بارون، في رسالة جوابية الى النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، ان الاتحاد يتابع القضايا التي تم طرحها امامه حول قانون القومية وأبعاده على المواطنين العرب في اسرائيل والعملية السلمية.وكان النائب جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، قد توجه بشكوى رسمية الى اتحاد البرلمانيين الدولي في جنيف باسم القائمة المشتركة ولجنة المتابعة العليا، ضد حكومة اليمين الإسرائيلية بسبب تشريعها قانون القومية اليهودية العنصري، مبينًا خطورة هذا القانون على حقوق ومكانة المواطنين العرب في اسرائيل وعلى حقوق الشعب الفلسطيني.كما وتشير الشكوى الى التناقض الصارخ بين بنود قانون القومية وبين القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان الدولية.وفي رسالتها الى النائب جبارين، قالت بارون: "في زيارتي في الاشهر القريبة لإسرائيل أعتزم الإلتقاء مع المسؤولين الإسرائيليين من أجل مناقشة قانون القومية والوقوف عن كثب حول مضامينه وتأثيراته على التقدم في عمليّة السلام".يشار إلى ان وفدًا سياسيًا وحقوقيًا من لجنة المتابعة كان قد أجرى لقاءات في مقر الأمم المتحدة في جنيف حول قانون القومية شملت ايضًا اجتماعًا مع الأمين العام لاتحاد البرلمانيين، وذلك بمشاركة رئيس المتابعة محمد بركة، والنائب يوسف جبارين، والمحامية سوسن زهر، والمحامي عمر خمايسي. وقد طالب وفد المتابعة بالتعجيل بالبحث في الشكوى الّتي تقدمت بها المتابعة الى المؤسسات الدولية ضد قانون القومية.يُذكر ان الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية أنشئت في عام 1889 لتشجيع الحكم الديمقراطي والمؤسسات والقيم من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين، ويعمل من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني.