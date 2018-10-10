المالكي: منظمة (يونسكو) تعتمد قرارات فلسطين

رام الله - دنيا الوطنرحب الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، باعتماد المجلس التنفيذي لـ(يونسكو) في جلسته المنعقدة حاليا في باريس قرارات فلسطين بالإجماع، ومنها قرار فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية التي تعبر عن ضرورة حماية وصيانة الأثار والثقافة والتعليم في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واظهار الانتهاكات الاسرائيلية ضد المواقع التراثية والثقافية والطبيعية الفلسطينية، خاصة المدينة القديمة في القدس، والحرم الشريف، وكنيسة الميلاد، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم ، والمدينة القديمة والحرم الابراهيمي في الخليل، وقطاع غزة.وأشار المالكي، الى ما ترتكبه اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جرائم في الخان الأحمر، من تدمير للمدارس، وحرمان الأطفال الفلسطينيين من المسيرة التعليميةوغيرها من الانتهاكات التي تقع ضمن اختصاص منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).وشكر المالكي الدول الأعضاء الذين يقفون مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني الثقافية تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ويدعمون صيانة التاريخ والتراث والأثار الفلسطينية والحفاظ عليها في القدس وغيرها من المواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة.وشدد المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل مع (يونسكو) لتنفيذ قراراتها بما فيها لإرسال بعثة استكشافية من الخبراء للاطلاع على ما ترتكبه اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة من تخريب وتشويه للمواقع التاريخية والتراثية، وخاصة في مدينة القدس القديمة التي تقع ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، ومحاولات تغيير طابعها ومكانتها.وفي الختام وجه المالكي، دعوة للمديرة العامة لمنظمة (يونسكو) أودري أزولاي لزيارة فلسطين والاطلاع على الأوضاع عن كثب بما يدعم تقاريرها التي تقدمها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.