سلطة الطاقة تدعم الكهرباء في غزة عبر الصندوق الدوار للطاقة الشمسية

رام الله - دنيا الوطنأطلقت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وبالشراكة مع البنك الدولي المرحلة الاولى من مشروع القرض الدوار لتركيب خلايا الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والمؤسسات تقسط تكلفتها على دفعات شهرية ميسرة بدون أية فوائد. بالإضافة تركيب أنظمة طاقة شمسية على اسطح بعض المؤسسات الصحية في قطع غزة.يأتي تمويل هذا الصندوق من مشروع البنك الدولي لتحسين أداء قطاع الكهرباء (ESPIP) حيث تم توقيع اتفاقية العمل بين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة توزيع كهرباء غزة بحضور ممثلي الجهات المانحة، المؤسسات المحلية والدولية غير الربحية، والوزارات وممثلي البنوك المحلية.يذكر بأن ما يوفر في غزة من طاقة كهربائية هو فقط 35% من احتياجها الفعلية نتيجة تراجع القطاع والانقطاعات في التيار الكهربائي تصل إلى 12 ساعة وتزداد حدة المشكلة في ساعات الذروة شتاءا وصيفا لتتقلص ساعات وصل التيار يوميا إلى 3-4 ساعات فقط مما يشكل خطر على حياة المواطنين في قطاع غزة.أشار المهندس ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الموارد الطبيعية، إلى استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة لسنوات مما أثر على باقي القطاعات فيها وبرغم من ضرورة الوصول إلى حل شمولي، يمكن لهذه المبادرة وهذا الصندوق أن يخفف من الأزمة لضمان الحد الأدنى من متطلبات الحياة، سنعمل يدا بيد مع شركائنا لتأمين الطاقة بشكل مضمون وميسوروأكدت مارينا ويس، مديرة البنك الدولي في فلسطين، خلال الاحتفال أن تركيب الخلايا الشمسية وخاصة للمنازل والمستشفيات سيوفر الحد الادني من احتياجات المواطنين للكهرباء وكذلك سيزيد قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على العمل وبالتالي خلق فرص عمل والمشاركة في تطوير الاقتصاد.يخصص الصندوق الدوار للطاقة الشمسية في غزة مبلغ 2 مليون دولار لمساعدة أكثر من 1000 منزل ومؤسسة لتركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطحها بقدرة 1 إلى 7 ميجاواط حيث يسدد المستفيدين تكلفة الخلايا الشمسية بدفعات شهرية تعود للصندوق لتركيب أنظمة أخرى لمستفيدين جدد. كما يتضمن المشروع منحة مالية بقيمة 1 مليون دولار لتزويد أسطح بعض المنشآت الطبية العامة في غزة بخلايا شمسية ومنها مجمع ناصر الطبي، ويتم اختيار هذه المنشآت من قبل البنك الدولي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة وشركاء اخرين للتنمية الصحية.تحدثت هيلدا هارالدستاد، ممثلة مكتب النرويج في فلسطين، عن أهمية المشروع في تأمين الكهرباء للمواطنين ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة والممول من عدة مانحين ومن ضمنها الحكومة النرويجية.سيكون لتوفير الخلايا الشمسية على الأسطح أثر كبير على قطاع غزة لما تواجهه من نقص حاد في الكهرباء، حيث يساعد المشروع المستشفيات في إتمام عملها لانقاذ حياة المواطنين، والمؤسسات لتعمل وتوفر لسكان المنازل حياة كريمة.