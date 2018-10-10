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شؤون فلسطينية

الوزيرة عودة: ندعو الجميع للاستثمار في فلسطين

الوزيرة عودة: ندعو الجميع للاستثمار في فلسطين
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزيرة الاقتصاد الوطني رئيسة مجلس ادارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية عبير عوده لدى استقبالها، مجموعة من سفراء دول شرق آسيا (CEAPAD)، اليوم الأربعاء، إلى حث رجال الاعمال والمستثمرين في بلادهم إلى زيارة دولة فلسطين والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وخاصة في المدن الصناعية والاستفادة من الامتيازات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمر.

وأعربت الوزيرة عودة عن سعادتها باستقبال مجموعة السفراء في دولة فلسطين، في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، مؤكدة على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في تعزيز البيئة الاستثمارية، ومن ضمنها تطوير البنية التحتية المتمثلة بإنشاء المدن الصناعية في العديد من المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية، ودورها الحيوي في تطوير القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية وتحسين الصادرات.

ورحبت عودة بدعم دول شرق آسيا ودورها بهدف تطوير القدرة التصديرية وزيادة الصادرات في المدن الصناعية لما لذلك من أثر في تحسين الميزان التجاري، وينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني.

وأكدت عودة أن الهدف من إنشاء وتطوير المناطق الصناعية هو المساهمة في تشغيل الأيدي العاملة من أجل الحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي، وفي هذا الخصوص أشارت الوزيرة إلى توقيع عقد امتياز مدينة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات مؤخرا، والذي يعكس تقدماً كبيراً في مشاريع المدن الصناعية في فلسطين.

وأشادت بالتطور الذي تشهده المدن والمناطق الصناعية، وخاصة مدينة أريحا الصناعية الزراعية التي تعتبر من المشاريع الوطنية التنموية والتي من شأنها رفع الناتج الإجمالي المحلي في فلسطين حيث يشغلها حاليا 13 مصنعا بدأت بالإنتاج بشكل فعلي.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشغلين من المصانع إلى 16 مصنع مع نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى وجود 36 عقد إيجار، مع 36 مستثمر في المرحلة الأولى، حيث وفرت المدينة الصناعية حتى اللحظة 250 فرصة عمل ومن المتوقع ان يصل عدد العاملين فيها إلى 941 شخصاً حال تشغيل جميع المصانع في مرحلة لاحقة.

وتوجهت عودة بالشكر لدولة اليابان ممثلة بالممثلية اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA وكذلك إلى الاتحاد الاوروبي لدعمهم المتواصل للمدنية الصناعية في أريحا.

وفي السياق ذاته شكرت الوزيرة القائمين على إنجاح هذه المدينة من طاقم هيئة المدن الصناعية والشركة المطورة والمستثمرين في المدينة الصناعية.

وفي نهاية هذه الزيارة قام الوفد الضيف بجولة في المدينة الصناعية للإطلاع على التطور على ارض الواقع حيث تخللت الجولة زيارة لأهم المصانع العاملة في المدينة.

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