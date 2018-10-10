على طريقة "المبحوح".. خلفان: قادرون على كشف حقيقة ما جرى لـ"خاشقجي" خلال 48 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأعرب نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان عن الاستعداد لتقديم المساعدة في "كشف من اختطف" الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، الذي اختفى بعد زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 تشرين الأول الجاري.وأشار خلفان إلى تعامل شرطة دبي مع قضية اغتيال محمود المبحوح، أحد قيادات "كتائب القسام"، التابعة لحركة حماس الفلسطينية، في عام 2010، بأحد فنادق دبي، واتهام عملاء للمخابرات الإسرائيلية (الموساد) بالوقوف وراء اغتياله.وعبري سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع (تويتر)، قال خلفان: "يمكننا تقديم المساعدة في كشف من اختطف خاشقجي في تركيا... خبرتنا في كشف الموساد تمكننا من إظهار الحقيقة في غضون 48 ساعة".وأضاف: "عندما أرى حيرة الأمن التركي في كشف غموض اختفاء خاشقجي وأقارنه بسرعة اكتشافنا للموساد، أقول: كم كان أمننا سريعا واحترافيا في عمله".ورأى خلفان أن "معرفة مكان خاشقجي ممكنة". وقال: "طالما لم يعثر على جثته، فجمال خاشقجي على قيد الحياة".واعتبر خلفان أن "الأمن التركي يستطيع أن يحدد منذ أن اختفى خاشقجي إلى اليوم مؤشرات أولية قوية عن سير التحقيقات.. لماذا يخفي ذلك؟".ودافع خلفان عن المملكة العربية السعودية، قائلًا:"عندما تقول المملكة إن خاشقجي غادر القنصلية فإنها لا تقول إلا الصدق. ابحثوا عمن اختطفه خارج القنصلية".وأضاف: "تاريخيًا، السعودية لها سياسة وعلاقة دولية خالية من العنتريات لأنها موطن ملوك وعرب أحشام".