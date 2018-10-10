للمرة الرابعة على التوالي.. ترامب للسعودية: ادفعوا المال مقابل حمايتنا لكم

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب ألقاه أمام حشد بولاية آيوا الأمريكية: إن إيران كانت ستسيطر على الشرق الأوسط في غضون 12 دقيقة قبل أن يتسلم الرئاسة، غير أنها تكافح للبقاء الآن.وأضاف ترامب، للمرة الرابعة على التوالي، أنه ينبغي على المملكة العربية السعودية أن تدفع المال مقابل حماية أمريكا لها، قائلاً "إن كنا سنحميك يجب أن تدفع".