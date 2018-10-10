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شؤون فلسطينية

أبو مرزوق يوجه رسالة للرئيس عباس.. فماذا نصحه؟

أبو مرزوق يوجه رسالة للرئيس عباس.. فماذا نصحه؟
موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
وجه الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، نصيحة للرئيس محمود عباس، دعاه من خلالها إلى الالتفات إلى قضايا المواطنين في قطاع غزة.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة له عبر موقع (تويتر): نصيحة للرئيس، بدل الاتهامات لحماس "أنها تأخذ الشعب رهينة، ومع صفقة القرن، وغير متضررة، وغير معنية بمعاناة الناس، فلماذا لا تفعل العكس بكسب الناس؟

وطالب أبو مرزوق، الرئيس عباس بحل مشكلات قطاع غزة، كالكهرباء، والماء، والرواتب، وانهاء الحصار، متابعًا: "أشعر الناس بأنك معهم، أشعل لمبة إضافية بدلًا من إطفاء الشمعة".

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