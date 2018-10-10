مسؤول بمنظمة التحرير: الولايات المتحدة تريد إنشاء كيان بغزة تحت حكم حماس

أكد الدكتور أحمد مجدلاني،

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،

أن الولايات المتحدة تسعى لتحويل قطاع غزة من قضية سياسية إلى قضية إنسانية من خلال تحقيق التهدئة والتركيز على إقامة مشاريع خدماتية، لافتًا إلى أن ذلك مقدمة لفصل القطاع عن الضفة وتمهيداً للانخراط بصفقة العصر ولإقامة كيان سياسي مستقل تحت حكم حركة حماس في غزة يهدف لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.



وقال مجدلاني: إن ادارة ترامب قد فرضت حتى الان 11 اجراء ضد القيادة والشعب الفلسطيني وأخرها قانون التعويضات، كاشفا عن أن منظمة امريكية اسرائيلية تجهز ملفات لرفع دعاو قضائية وهي ذاتها التي رفعت بالسابق قضية ضد القيادة الفلسطينية.



وأضاف: أمام الأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة في ظل توقف عملية السلام ، نتيجة لتواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والدعم الأمريكي للاحتلال الذي أصبح شريكاً لدولة الاحتلال في إجراءاتها وعنصريتها وإمعانها بتعميق الاستيطان وزيادة رقعته، لا بد من موقف واضح وإجراءات عملية من المجتمع الدولي.

رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك، خلال بحث مجدلاني، لاخر الاوضاع والمستجدات السياسية مع كلا من سفيرة استراليا لدى دولة فلسطين مارشا بيوس سفيرة مملكة النرويج لدى دولة فلسطين هيلدا هارالدستاد ، في لقاءين منفصلين، اليوم الاربعاء بمكتبه بمدينة رام الله ، كما وضعهم بصورة اخر التطورات السياسية.