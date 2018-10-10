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شؤون فلسطينية

دبلوماسي فلسطيني يناشد الرئيس عباس ووزير الخارجية

دبلوماسي فلسطيني يناشد الرئيس عباس ووزير الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
ناشد زوجة وأطفال الدبلوماسي الفلسطيني رامز أبو صفية، الرئيس محمود عباس، بالسماح لهم بالبقاء في هولندا لحين انتهاء العام الدراسي هناك.

وننشر المناشدة كما جاءت:

فخامة الاخ الرئيس / محمود عباس ...حفظه الله ومعالي الأخ الوزير الدكتور / رياض المالكي....حفظه الله..

من قلوب ترتجف أملاً بحنكتكم ، فقد كان لدوركم يا سيدي خير مثال على شموخكم وإعتلائكم فوق قمة الإنتماء الوطني ، فدمتم ذخراً وسنداً.

نحن زوجة وأطفال الدبلوماسي رامز علي ابو صفية في السفارة الفلسطينية هولندا، نناشدكم بالله ثم بالأخ الرئيس ابو مازن حفظه الله بأن يمكث زوجي الدبلوماسي في هولندا حتى إنتهاء العام الدراسي الحالي، حيث يدرس اولادي الستة في المدارس الهولندية ، وأوشك الفصل الدراسي الأول على الانتهاء، وقد سددنا الرسوم الدراسية الباهظة لهذا العام كاملة، حيث مكثوا في هذه المدارس سنوات طويلة، نرجوكم فقط ان يتم تأجيل الأنتقال لزوجي الدبلوماسي ويبقى في السفارة الفلسطينية/ هولندا لحين إنتهاء هذا العام الدراسي ، فهو يمتثل دائماً لقرارآت الدبلوماسية الفلسطينية.

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