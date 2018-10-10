شؤون فلسطينية

الاحتلال يقوم بتأهيل منطقة في قرية "أبوديس" بديلًا للخان الأحمر

الاحتلال يقوم بتأهيل منطقة في قرية "أبوديس" بديلًا للخان الأحمر
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كثفت قوات الاحتلال ظهر اليوم من انتشارها في محيط قرية الخان الأحمر شرق القدس وعلى البوابات المؤدية للقرية، والشارع الرئيسي المجاور وسط تحليق لطائرات الاحتلال في سماء المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن انتشار جيش الاحتلال في محيط قرية الخان الأحمر تعزز خلال اليومين الماضيين إلى جانب الإخطارات التي تعتبر الطرقات المؤدية للقرية طرقا عسكرية مغلقة تمهيدا لإخلاء القرية وتنفيذ قرار الهدم.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم رفع حالة الاستنفار في القرية من قبل الأهالي والمتضامنين تحسبا لاقتحامها وتنفيذ عملية الهدم، موضحة أن قوات الاحتلال قامت بتأهيل منطقة في قرية أبوديس بديلا لقرية الخان الأحمر وجهزت ساحة لنصب الخيام ووضعت كرفانات في المنطقة الأمر الذي يُنذر بأن هدم القرية بات قاب قوسين.

هذا ويتواصل الاعتصام في قرية الخان الأحمر لليوم الثالث عشر بعد المئة تضامنا مع أهالي القرية، ورفضا لقرار محكمة الاحتلال بهدمها.

في السياق، دعا منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا الشخصيات الفلسطينية الاعتبارية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والأكاديمية بالحضور إلى قرية الخان الأحمر من اجل توسيع حملة التضامن مع أهالي القرية وخلق إضافة نوعية لها حفاظا على أرضهم .

وأشار الخواجا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر اليوم ، إلى أن المطلوب على الأرض هو وضع خطة وطنية يشارك فيها الجميع بهدف تحمل المسؤولية الجماعية في صد مخططات الاحتلال التي تستهدف 46 تجمعا بدويا بهدف السيطرة على 63 % من مساحة الضفة.

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