تعهدات الدول المانحة لم تدخل إلى حسابات (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الإعلامي باسم وكالة الغوث الدولية (أونروا) عدنان أبو حسنة: إن تعهدات الدول المانحة البالغة قيمتها 122 مليون دولار لم تدخل إلى حسابات الوكالة حتى الآن.وأشار أبو حسنة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إلى أن (أونروا) تواصل اتصالاتها مع هذه الدول لترجمة هذه التعهدات إلى أموال حقيقية في البنوك.وأضاف: بعد الحصول على هذه التعهدات فإن الوكالة ستبقى تعاني عجزا بقيمة نحو 64 مليون دولار، ومبينا أيضا ضرورة ترجمة هذه التعهدات بأسرع وقت حيث أن (أونروا) تعاني الشهر الحالي نقصا بقيمة 35 مليون دولار لتغطية الرواتب والعمليات وبرامج (أونروا) المختلفة.