شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: بدخول الوقود القطري تضحيات الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة لم تذهب هباءً

قيادي بحماس: بدخول الوقود القطري تضحيات الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة لم تذهب هباءً
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس، عصام الدعليس، أن هناك قرارا دوليا أمميا وجهودا مصرية قطرية لتخفيف أزمات قطاع غزة برغبة السلطة الفلسطينية، أو عدمها، خشية أن ينفجر القطاع في وجه الاحتلال، مؤكدا أن ذلك استجابة لتضحيات الشعب الفلسطيني المستمرة في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال الدعليس في تصريحات صفية: إنه بدخول منحة الوقود القطرية لمعالجة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، فإن إرادة الشعب الفلسطيني قد انتصرت على كل محاصريه، وما ذهبت تضحياته بمسيرات العودة هباءً.

وأشار إلى أن السلطة عملت بكل قوة على تعطيل منحة الوقود القطرية من خلال تهديد شركات النقل وموظفي سلطة الطاقة حال نقل الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء، مستدركا: لكن هذه التهديدات والوعود باءت بالفشل الذريع؛ لأن هناك قرارا دوليا بتخفيف أزمات غزة.

وأوضح الدعليس أن المنحة القطرية جاءت في سياق الجهود المبذولة من مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ومصر، وقطر في إطار جهود تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدا أن ذلك نتيجة التضحيات التي قدمتها مسيرات العودة.

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