شؤون فلسطينية

ادعيس يستقبل سفير دولة فلسطين في ليبيا

ادعيس يستقبل سفير دولة فلسطين في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بمقر الوزارة برام الله، سفير دولة فلسطين في ليبيا، الأستاذ أحمد جرار، وبحث معه أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا بشكل عام، والمشاكل التي تواجههم، خاصة فيما يتعلق بتأديتهم لفريضة الحج، والسبل الكفيلة بحلها بشكل خاص.

كما وضع ادعيس السفير بصورة الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، وما تمارسه إسرائيل من انتهاكات جسيمة بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، مشيراً إلى تواصل الاعتداءات والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار عمليات الحفر والتهويد والتدمير والتهجير.

ومن جهته، أطلع السفير ادعيس على أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا، شاكراً مساعي وزارة الأوقاف ومساعداتها وتسهيلاتها المستمرة للجالية الفلسطينية لأداء فريضة الحج .

وحضر اللقاء، وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، والمستشار زياد الرجوب، والشيخ سليم الأشقر، الوكيل المساعد للحج والعمرة.

أخبار ذات صلة

الأمن الفلسطيني يطلق حملة لحفظ الأمن بمدينة بيت لحم

الأمن الفلسطيني يطلق حملة لحفظ الأمن بمدينة بيت لحم

دبلوماسي فلسطيني يناشد الرئيس عباس ووزير الخارجية

دبلوماسي فلسطيني يناشد الرئيس عباس ووزير الخارجية

الاحتلال يقوم بتأهيل منطقة في قرية &#34;أبوديس&#34; بديلًا للخان الأحمر

الاحتلال يقوم بتأهيل منطقة في قرية "أبوديس" بديلًا للخان الأحمر

تعهدات الدول المانحة لم تدخل إلى حسابات (أونروا)

تعهدات الدول المانحة لم تدخل إلى حسابات (أونروا)

قيادي بحماس: بدخول الوقود القطري تضحيات الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة لم تذهب هباءً

قيادي بحماس: بدخول الوقود القطري تضحيات الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة لم تذهب هباءً

شاهد: ائتلاف أمان تعقد لقاءً حول الموازنة الفلسطينية العامة

شاهد: ائتلاف أمان تعقد لقاءً حول الموازنة الفلسطينية العامة

النائب عدوان يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن لجنة التحقيق في ملف الصيد بالميناء

النائب عدوان يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن لجنة التحقيق في ملف الصيد بالميناء

البرغوثي يصل إلى قطاع غزة عن طريق مصر و(معبر رفح)

البرغوثي يصل إلى قطاع غزة عن طريق مصر و(معبر رفح)

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الأمن الفلسطيني يطلق حملة لحفظ الأمن بمدينة بيت لحم

الأمن الفلسطيني يطلق حملة لحفظ الأمن بمدينة بيت لحم

دبلوماسي فلسطيني يناشد الرئيس عباس ووزير الخارجية

دبلوماسي فلسطيني يناشد الرئيس عباس ووزير الخارجية

شاهد: ائتلاف أمان تعقد لقاءً حول الموازنة الفلسطينية العامة

شاهد: ائتلاف أمان تعقد لقاءً حول الموازنة الفلسطينية العامة

ادعيس يستقبل سفير دولة فلسطين في ليبيا

ادعيس يستقبل سفير دولة فلسطين في ليبيا

البرغوثي يصل إلى قطاع غزة عن طريق مصر و(معبر رفح)

البرغوثي يصل إلى قطاع غزة عن طريق مصر و(معبر رفح)

مرشح سابق للرئاسة الفلسطينية: المقاومة سقطت في فخ أوهام السلطة والدولة

مرشح سابق للرئاسة الفلسطينية: المقاومة سقطت في فخ أوهام السلطة والدولة

الحمد الله: الحكومة وضعت آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة لقطاع العقارات

الحمد الله: الحكومة وضعت آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة لقطاع العقارات

شاهد: بتمويل من البنك الدولي.. سلطة الطاقة تُطلق مشروعاً جديداً بغزة

شاهد: بتمويل من البنك الدولي.. سلطة الطاقة تُطلق مشروعاً جديداً بغزة

منوعات

شاهد.. فنان يستفزّ اللبنانيين بآلاف الدولارات

شاهد.. فنان يستفزّ اللبنانيين بآلاف الدولارات

صور: وصيفة ملكة جمال لبنان تعانق شابا وتثير الجدل.. هل هو حبيبها؟

صور: وصيفة ملكة جمال لبنان تعانق شابا وتثير الجدل.. هل هو حبيبها؟

لماذا ارتدت إليسا فساتين بأكمام طويلة في The Voice؟ الإجابة مؤلمة &#34;حرفياً&#34;

لماذا ارتدت إليسا فساتين بأكمام طويلة في The Voice؟ الإجابة مؤلمة "حرفياً"

منى زكي تبدو أصغر بـ 10 سنوات بالأحمر القصير بأحدث جلسة تصوير

منى زكي تبدو أصغر بـ 10 سنوات بالأحمر القصير بأحدث جلسة تصوير

حبس الفنانة ميريهان حسين سنتين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه

حبس الفنانة ميريهان حسين سنتين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه

ليس السرطان.. شقيقة دينا هارون تفجر مفاجأة وتكشف السبب الحقيقي لوفاتها

ليس السرطان.. شقيقة دينا هارون تفجر مفاجأة وتكشف السبب الحقيقي لوفاتها

كندة علوش في آخر أيام حملها في رحلة تسوّق للمولود الجديد.. شاهد شكلها

كندة علوش في آخر أيام حملها في رحلة تسوّق للمولود الجديد.. شاهد شكلها

تفاصيل صادمة في حادثة انتحار سيدة مصرية بسبب برنامج رضوى الشربيني

تفاصيل صادمة في حادثة انتحار سيدة مصرية بسبب برنامج رضوى الشربيني

بسبب &#34;قبلة حميمية&#34;.. هذا الممثل التركي يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى

بسبب "قبلة حميمية".. هذا الممثل التركي يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى

فيديو: محزن جداً.. شاهد الظهور الاخير لدينا هارون مع ابنها قبل وفاتها

فيديو: محزن جداً.. شاهد الظهور الاخير لدينا هارون مع ابنها قبل وفاتها

عربي

مصر: اكتشاف مقبرتين يشتبه بأنهما لأخوي النبي يوسف

مصر: اكتشاف مقبرتين يشتبه بأنهما لأخوي النبي يوسف

تمثال &#34;المرأة العارية&#34; في الجزائر يتعرض مجددًا لمحاولة تحطيم

تمثال "المرأة العارية" في الجزائر يتعرض مجددًا لمحاولة تحطيم

موسكو تخشى تسرُّبُ &#34;الإرهابيين&#34; من إدلب

موسكو تخشى تسرُّبُ "الإرهابيين" من إدلب

علاء مبارك يُشيد بمآثر خصم والده

علاء مبارك يُشيد بمآثر خصم والده