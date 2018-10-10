ادعيس يستقبل سفير دولة فلسطين في ليبيا

استقبل الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بمقر الوزارة برام الله، سفير دولة فلسطين في ليبيا، الأستاذ أحمد جرار، وبحث معه أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا بشكل عام، والمشاكل التي تواجههم، خاصة فيما يتعلق بتأديتهم لفريضة الحج، والسبل الكفيلة بحلها بشكل خاص.





كما وضع ادعيس السفير بصورة الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، وما تمارسه إسرائيل من انتهاكات جسيمة بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، مشيراً إلى تواصل الاعتداءات والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار عمليات الحفر والتهويد والتدمير والتهجير.





ومن جهته، أطلع السفير ادعيس على أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا، شاكراً مساعي وزارة الأوقاف ومساعداتها وتسهيلاتها المستمرة للجالية الفلسطينية لأداء فريضة الحج .





وحضر اللقاء، وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، والمستشار زياد الرجوب، والشيخ سليم الأشقر، الوكيل المساعد للحج والعمرة.

رام الله - دنيا الوطن