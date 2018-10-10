شؤون فلسطينية

النائب عدوان يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن لجنة التحقيق في ملف الصيد بالميناء

النائب عدوان يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن لجنة التحقيق في ملف الصيد بالميناء
الشرطة البحرية ميناء غزة
خاص دنيا الوطن
أكد النائب في المجلس التشريعي عاطف عدوان، اليوم الأربعاء، أن المجلس، سيتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين في قضية الصيد بميناء غزة.

وقال عدوان في تصريحات لــ "دنيا الوطن"، إن اللجنة التي شكّلها المجلس التشريعي في ملف الصيد بالميناء، ستتابع وتحقق في الموضوع، وستتأكد مما صدر في وسائل الإعلام.

وتابع: "عندما صَدرت التقارير في وسائل الإعلام حول الصيد في منطقة غير مسموح بها، ومن شأنها الإضرار بالصحة العامة، تم تداول هذه المشكلة، وتم تشكيل لجنة لمتابعتها، والتأكد مما صدر عن وسائل الإعلام، وفي حال ما إذا كان هناك صدق لهذه التقارير، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وكان المجلس التشريعي في غزة، قد أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في هذا الملف، وهي مكونة من يحيى موسى رئيساً، وعضوية عاطف عدوان، وهدى ونعيم، ويونس الأسطل، وأن اللجنة عليها الاستعانة بما تراه مناسباً من الخبراء والمستشارين، كما سيكون لها طلب التوضيحات اللازمة من الوزارات ذات العلاقة، خاصة وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد والداخلية.

وأعطى المجلس اللجنة مدة شهر من تاريخه؛ للانتهاء من عملها ومهامها، وتسليم توصياتها لرئاسة المجلس.

وأصدرت صحيفة (الرسالة) المحلية المقربة من حركة حماس، تقريراً قبل عدة أيام بعنوان "الصيد الممنوع في حوض الميناء.. من يتقاسم "الغلّة"، حول عملية الصيد في منطقة الميناء، والتي يحظر الصيد بها، بسبب وجود مضخة للمياه العادمة، تضخ حوالي 15 ألف كوب يومياً في هذه المنطقة.

واتهم التقرير الشرطة البحرية بالمشاركة فيما وصفته بـ "الجريمة،" حيث تباع الأسماك التي يتم صيدها في هذه المنطقة.

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانها حول هذا الموضوع، أكدت من خلاله أن ما أوردته صحيفة (الرسالة)، حمَل في طياته تهويلاً وتضخيماً، وأنها ابتعدت عن ذكر كثير من الحقائق، أهمّها أن الصيد تم فقط لفترة وجيزة، وسرعان ما تم وقفه بقرار من قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، فضلاً عن أن الصحيفة نشرت التقرير، وهي تعلم أن الصيد قد تم وقفه بالفعل، على حد قول البيان.

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