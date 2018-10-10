البرغوثي يصل إلى قطاع غزة عن طريق مصر و(معبر رفح)

رام الله - دنيا الوطنوصل الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، على رأس وفد من حركة المبادرة الوطنية إلى قطاع غزة مساء اليوم، عن طريق مصر، ومن خلال (معبر رفح).وقال البرغوثي إننا جئنا لنتواصل مع أهلنا في قطاع غزة، عن طريق مصر الشقيقة التي نشكرها، لأن الاحتلال لا يسمح لنا بالمرور عبر معبر بيت حانون/ إيرز.وأضاف إننا سعيدون بالوصول أخيراً إلى قطاع غزة، والتواصل مع أهلنا فيه، والاطلاع على ظروفهم الصعبة، وعلى نضال مقاومتهم الشعبية الباسلة، بعد انقطاع إجباري، منذ أن كنا معهم أثناء عدوان 2014.وأكد أن الشعب الفلسطيني، يخوض مقاومة شعبية ونضالاً واحداً ومشتركاً، في مسيرات العودة، وفي الخان الأحمر، والقدس، وغيرها من مواقع الكفاح.وقال البرغوثي: إنه يأمل أن تساهم الزيارة في تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى، ونأمل أن تساعد إيجابياً في تقريبنا من الوحدة الوطنية، التي ينشدها شعبنا.وأضاف: إننا سننقل بكل ما لدينا من وسائل صورة المعاناة الهائلة، والصمود الأسطوري لشعبنا، في وجه الحصار الإسرائيلي الظالم منذ اثني عشر عاماً.