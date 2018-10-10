مرشح سابق للرئاسة الفلسطينية: المقاومة سقطت في فخ أوهام السلطة والدولة

رام الله - دنيا الوطن

قال الكاتب السياسي، المرشح السابق لمنصب الرئيس الفلسطيني، السيد بركة: إن واقع الحال الفلسطيني والعربي عموماً، يؤكد على المرارة القاسية، مضيفاً: "العربُ أصبحوا أمّة متخصصة في إضعاف نفسها وتمكين عدوّها منها، وبالتالي فعلت بنفسها أكثر بكثير، مما كان عدوّها يحلم أن يفعلَ بها".





وأضاف بركة، في مقال صحفي، نشر عبر "دنيا الوطن" الأربعاء: "كنتُ ولا زلت أردّد أننا ننتمي إلى دينٍ عظيم وقضيةٍ مقدّسة، والأصل أنّنا كلما خدمنا هذا الدين بوعي وإخلاص، وكذلك القضية المقدّسة والعادلة - فلسطين - كلما ازددنا عظمةً وقوةً ونفوذاً وشرفاً وتأثيراً في هذا العالم؛ ومِن ثَمَّ يفترض أن تُترجم تلك الخدمة الواعية والمخلصة لقضيتنا، قضية الأمّة وقضية الأحرار في العالم، إلى أن تصبح القضيةُ مع الوقت ومع تواصل مشروع الجهاد والثورة والتضحية في حالة تقدّم نحو الهدف المنشود، وهو التحرير، وبالتالي زوال الكيان الإسرائيلي".



وأضاف: "رغم كل هذه البطولات الشعبية فشلت قيادة الشعب الفلسطيني حتى الآن في ترجمتها إلى مكاسب سياسية تؤهل المقاومة الفلسطينية لأن تكون رقماً صعباً، إن لم تستطع أن تكون الرقم الصعب في معادلة القوة في المنطقة الذي يحفظ كرامة الشعب من جهة، ويراكم مكتسباته من جهة أخرى، حتى أصبح الوضع الفلسطيني رغم كل التضحيات والبطولات - في ظل حالة الانقسام المشؤوم - منفعلاً أكثر منه فاعلاً".





واستكمل: "أصبح في أحسن حالاته في حالة دفاع ملتبس عن واقع فقدَ فيه الفلسطينيّ كرامته، ولم يَعُد النموذجَ الملهم وعياً وثقافةً وسلوكاً لمحيطه العربي والإسلامي والعالمي، خصوصاً بعد سقوط المقاومة الفلسطينية في فخّ "أوهام السُّلطة والدولة" في غزة ورام الله على حدٍّ سواء، حتى أصبحت السلطتان عبئاً قاتلاً لكل ما هو جميل في الشعب الفلسطينيّ".

وتابع: "وها هي اليوم، بعد سبع سنينَ عجاف من عُمر ما سُمِّي زوراً وبهتاناً وخداعاً بالربيع العربيّ، قد خرَّبت بيتها بأيديها في ليبيا والعراق واليمن وسورية ومصر، وها هي اليوم تشوّه مفاهيم الثورة والقيم المقدّسة من خلال إنتاج داعشَ وأخواتها، وتمكينها بين عشيةٍ وضحاها لتصبح أكبر وأخطر ضربة موجّهة إلى قلب وجسد الأمة قاطبةً، وليصبح تنظيم الدولة وأخواته النسخة المعاصرة لإعادة إنتاج الفتنة الكبرى المدمّرة للروح والثقافة والحضارة وكيان الأمة في العصر الحديث".وأكمل: "بعد تدمير وإعاقة حواضر وعواصم الحضارة في الوطن العربي، دمشق وبغداد والقاهرة، أصبحت الكلمة الأولى للبترودولار الأمريكي، ولأمراء الجهل والتخلف والاستبداد والفساد، الذين وجّهوا وجوههم قِبَل الكنيست الإسرائيلي، وليس قِبَلَ الأقصى الأسير والنازف روحاً ودماً، وأعطَوا ظهورهم لفلسطين وللعروبة وللإسلام، ولكل قيّمنا الحضارية الراقية".واستطرد: "أصبح النظام القَبَلي الاستبدادي المتخلّف في الخليج هو الذي يقود المنطقة على أشلاء دول ما سُمّي بالربيع العربيّ؛ وأمّا الوضع الفلسطينيّ فرغم البطولة الاستثنائية والأسطورية التي سجّلها ولا يزال شعبنا الفسطينيّ على مدار قرن من الزمان، وخصوصاً منذ انتفاضة الحجارة عام 1987م، مروراً بانتفاضة الأقصى عام 2001م، وبالصمود الأسطوري أمام ثلاثة حروب مدمرة: عام 2008م، و2012م، 2014؛ وليس انتهاءً بمسيرات العودة التي يُشعل فيها الفلسطينيّ النار في جسده كي لا تُطفأ شعلة الجهاد والثورة، شعلة الشرف والكرامة، وسطَ حالة محلّية وإقليمية ودولية من الخذلان والتواطؤ والانبطاح أمام الكيان الإسرائيلي، وأمام أمريكا ترامب اللعين".