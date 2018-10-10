شؤون فلسطينية

الإحصاء يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في محافظة خانيونس

الإحصاء يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في محافظة خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
افتتح أ. عبد الرحيم الفرا، مدير التربية والتعليم بخانيونس اليوم الأربعاء الموافق 2018/10/10، فعاليات ورشة العمل الخاصة بإعلان نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017  في محافظة خانيونس، والتي عقدت في مركز التدريب التربوي، بحضور د. أحمد الشيبي محافظ خانيونس، والعقيد خالد الشاعر نائب محافظ شرطة خانيونس، ود. إسماعيل الأسطل رئيس بلدية القرارة، و م. خلدان رضوان مدير عام الجهاز في المحافظات الجنوبية، و أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية بالمديرية، و أ.محمد قحمان مدير تعداد خانيونس، وشخصيات من المجتمع المحلي.

وفي كلمته رحب أ. الفرا بالحضور، وتحدث عن التعاون المشترك بين المديرية ومؤسسات المجتمع بما يخدم الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن التعداد يعتبر مشروع وطني وسيادي بامتياز، وأنه استحقاق قانوني وإحصائي وتنموي.

وأوضح أ . الفرا أن هذه النتائج تفيد المنظومة التعليمية في معرفة بيانات عن الأميين وأماكن تمركزهم وأعمارهم وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية، مما يساعد على دراسة هذه الظاهرة ووضع البرامج المناسبة للقضاء عليها، كذلك معرفة مدى الاحتياج للأبنية المدرسية والجامعات ورياض الأطفال بما يتناسب مع النمو البشري في المحافظة، كذلك معرفة أعداد الخريجين وتخصصاتهم ونسب البطالة بينهم ووضع الخطط اللازمة للحد من البطالة والاستفادة من الخريجين حسب سوق العمل.

وثمن أ. الفرا جهود الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المبذولة في تنفيذ هذه المهمة الوطنية.

ومن ناحيته، تحدث م. رضوان عن تميز تعداد 2017 مقارنة بسابقيه قائلاً: "لم يكن تنفيذ هذا التعداد كسابقيه تعدادي 1997 و2007، فقد شكل تنفيذه تطوراً نوعياً في جمع البيانات من الميدان باستخدام الأجهزة اللوحية وربطها بنظم المعلومات الجغرافية (GIS)، في تجربة فريدة ومميزة تستخدم للمرة الأولى، مشدداً على أن ذلك يأتي في سياق حرص جهاز الإحصاء على مواكبة التقدم والتطور التكنولوجي وتسخير أدواته المختلفة لخدمة العمل الإحصائي، لما في ذلك من أثر على جودة الإحصاءات ودقتها، مشيراً الى أن تنفيذ هذا التعداد تطلب إمكانيات مالية وبشرية كبيرة، حيث ساهم هذا المشروع في توفير ما يقارب 11000 فرصة عمل مؤقتة للشباب الخريجين، وأكد م. رضوان أن هذا العمل نجح وتميز بفضل الاحتضان الشعبي له، موجهاً شكره لكل من ساهم في إنجاح العمل وخص بالذكر وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الداخلية.

من جانبه، عرض أ. قحمان نتائج التعداد العام 2017 في محافظة خانيونس.

هذا، وتم عرض فيلم قصة بقاء الذي أنتجه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي.

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