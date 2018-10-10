شركة الكهرباء: جدول التوزيع لا يزال كما هو

رام الله - دنيا الوطنأكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة اليوم الأربعاء، أن جدول توزيع الكهرباء لا يزال كما هو.وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لا يوجد جديد على جدول توزيع الكهرباء، حتى اللحظة، لافتاً إلى أن الجدول كما هو.وكانت إسرائيل سمحت أمس الثلاثاء، بإدخال وقود قطري لمحطة توليد الكهرباء، وبإشراف من الأمم المتحدة، بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية المتدهورة في القطاع.