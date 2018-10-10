التربية تُدين إخطار الاحتلال بهدم مدرسة (بدو الكعابنة) ومهاجمة مدرسة عوريف

بحماية جيش الاحتلال، (مدرسة ذكور عوريف الثانوية) بمديرية جنوب نابلس.



وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسات العدوانية، تتزامن مع الهجمة الاحتلالية "المسعورة" على التعليم ومؤسساته؛ خاصةً في القدس والمناطق المسماة (ج) وفي البلدة القديمة بالخليل، وقطاع غزة، وقرية الخان الأحمر، المهددة بالتدمير.



وطالبت الوزارة في بيانها، المؤسسات الدولية والحقوقية لاتخاذ موقف واضح وصارم تجاه هذه الاعتداءات، والعمل على توفير الحماية لأطفال فلسطين، وفضح هذه الممارسات ولجمها، معلنةً أنها ستضاعف جهودها القانونية والحقوقية؛ لإبطال أي قرارات

تستهدف هدم المدارس والاعتداء عليها، وستواصل مسيرة تشييد مدارس التحدي في المناطق المستهدفة والمهددة بالمصادرة؛ تأكيداً على رسالة التعلم والبقاء.



رام الله - دنيا الوطندانت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان لها اليوم، انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية، واستهداف المدارس الواقعة في المناطق المصنفة (ج)، معبرّة عن استنكارها الشديد إزاء تلقي (مدرسة بدو الكعابنة) التابعة لمديرية تربية أريحا والأغوار، إخطاراً بالهدم، ومهاجمة عصابة من المستوطنين،