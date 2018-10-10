فلسطين ضيف شرف المعرض العربي للطوابع البريدية





وسيتخلل المعرض نشاطات عديدة منها: ندوات وورشات في مجال الإبداع في تصميم الطوابع ومسابقات فنية ولقاءات بين الجمهور وهواة الطوابع.



رام الله - دنيا الوطنتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر الإدارة العامة للبريد الفلسطيني، كضيف شرف في المعرض العربي السادس للطوابع البريدية، بحضور إحد عشرة دولة عربية، والذي ينظم خلال الفترة من 9-11 تشرين الأول/ أكتوبر في مدينة وجدة بالمملكة المغربية، والتي تعتبر هذا العام عاصمة الثقافة العربية.وأوضح حسين صوافطة القائم بأعمال البريد الفلسطيني، أن المشاركة تتمثل في عرض مجموعة من الطوابع البريدية الصادرة عن البريد الفلسطيني، والتي تبرز معالم فلسطين الدينية والسياحية والثقافية، والتي تلقى رواجاً واقبالاً لاسيما لدى هواة الطوابع البريدية.وشكر صوافطة المملكة المغربية على اختيار البريد الفلسطيني ضيف شرف في المعرض، وهو ما يدل على عمق العلاقات المغربية والعربية، كما شكرهم على التكريم الذي حظي به البريد الفلسطيني من قبل وزير الثقافة والاتصال المغربي، ومدير عام مجموعة بريد المغرب، ووالي منطقة الشرق.وتخلل حفل الافتتاح، كلمة كل من وزير الثقافة والاتصال، و مدير مجموعة بريد المغرب، والقائم بأعمال مدير البريد الفلسطيني، وكلمة ممثلة البريد الدولي، والذين أكدوا على أهمية انعقاد المعرض في مدينة وجدة التاريخية.