النيابة العامة تُشرف على إتلاف مضبوطات من المخدرات وأدوات التعاطي

قامت النيابة العامة في يطا، بإتلاف كمية من المواد المخدرة وأدوات التعاطي المضبوطة على ذمة ثماني وثلاثين قضية جزائية، سبق وصدر بها حكم قطعي بالمصادرة والإتلاف، من خلال حرقها، وذلك تنفيذاً لقرار النائب العام المستشار الدكتور أحمد براك، بتشكيل لجنة لإتلافها.





وتمت عملية الإتلاف بالطرق القانونية، وتم تدوين كافة الإجراءات في محضر قانوني بالمعطيات الواردة للإتلاف، وبحضور أعضاء اللجنة، وهم: رئيس اللجنة وكيل النيابة العامة- يطا، الأستاذ حسن نصر، وممثل عن قلم نيابة يطا الباحث القانوني، أحمد عطاونة، وممثل عن جهاز الدفاع المدني، الرقيب أول محمد بحيص، ممثل عن مركز شرطة يطا، المساعد باسم النجار، ممثل عن وزارة الصحة، الأستاذ محمد حوامدة.

رام الله - دنيا الوطن