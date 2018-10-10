شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُشرف على إتلاف مضبوطات من المخدرات وأدوات التعاطي

النيابة العامة تُشرف على إتلاف مضبوطات من المخدرات وأدوات التعاطي
رام الله - دنيا الوطن
قامت النيابة العامة في يطا، بإتلاف كمية من المواد المخدرة وأدوات التعاطي المضبوطة على ذمة ثماني وثلاثين قضية جزائية، سبق وصدر بها حكم قطعي بالمصادرة والإتلاف، من خلال حرقها، وذلك تنفيذاً لقرار النائب العام المستشار الدكتور أحمد براك، بتشكيل لجنة لإتلافها.

وتمت عملية الإتلاف بالطرق القانونية، وتم تدوين كافة الإجراءات في محضر قانوني بالمعطيات الواردة للإتلاف، وبحضور أعضاء اللجنة، وهم: رئيس اللجنة وكيل النيابة العامة- يطا، الأستاذ حسن نصر، وممثل عن قلم نيابة يطا الباحث القانوني، أحمد عطاونة، وممثل عن جهاز الدفاع المدني، الرقيب أول محمد بحيص، ممثل عن مركز شرطة يطا، المساعد باسم النجار، ممثل عن وزارة الصحة، الأستاذ محمد حوامدة.

أخبار ذات صلة

ادعيس يستقبل سفير دولة فلسطين في ليبيا

ادعيس يستقبل سفير دولة فلسطين في ليبيا

النائب عدوان يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن لجنة التحقيق في ملف الصيد بالميناء

النائب عدوان يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن لجنة التحقيق في ملف الصيد بالميناء

البرغوثي يصل إلى قطاع غزة عن طريق مصر و(معبر رفح)

البرغوثي يصل إلى قطاع غزة عن طريق مصر و(معبر رفح)

مرشح سابق للرئاسة الفلسطينية: المقاومة سقطت في فخ أوهام السلطة والدولة

مرشح سابق للرئاسة الفلسطينية: المقاومة سقطت في فخ أوهام السلطة والدولة

الحمد الله: الحكومة وضعت آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة لقطاع العقارات

الحمد الله: الحكومة وضعت آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة لقطاع العقارات

شاهد: بتمويل من البنك العربي.. سلطة الطاقة تُطلق مشروعاً جديداً بغزة

شاهد: بتمويل من البنك العربي.. سلطة الطاقة تُطلق مشروعاً جديداً بغزة

الإحصاء يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في محافظة خانيونس

الإحصاء يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في محافظة خانيونس

وزارة التربية و(آر تي أم) توقعان اتفاقية لدعم قطاع الطفولة المبكرة

وزارة التربية و(آر تي أم) توقعان اتفاقية لدعم قطاع الطفولة المبكرة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

ادعيس يستقبل سفير دولة فلسطين في ليبيا

ادعيس يستقبل سفير دولة فلسطين في ليبيا

الحمد الله: الحكومة وضعت آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة لقطاع العقارات

الحمد الله: الحكومة وضعت آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة لقطاع العقارات

شاهد: بتمويل من البنك العربي.. سلطة الطاقة تُطلق مشروعاً جديداً بغزة

شاهد: بتمويل من البنك العربي.. سلطة الطاقة تُطلق مشروعاً جديداً بغزة

الإحصاء يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في محافظة خانيونس

الإحصاء يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في محافظة خانيونس

وزارة التربية و(آر تي أم) توقعان اتفاقية لدعم قطاع الطفولة المبكرة

وزارة التربية و(آر تي أم) توقعان اتفاقية لدعم قطاع الطفولة المبكرة

شركة الكهرباء: جدول التوزيع لا يزال كما هو

شركة الكهرباء: جدول التوزيع لا يزال كما هو

التربية تُدين إخطار الاحتلال بهدم مدرسة (بدو الكعابنة) ومهاجمة مدرسة عوريف

التربية تُدين إخطار الاحتلال بهدم مدرسة (بدو الكعابنة) ومهاجمة مدرسة عوريف

فلسطين ضيف شرف المعرض العربي للطوابع البريدية

فلسطين ضيف شرف المعرض العربي للطوابع البريدية

منوعات

شاهد.. فنان يستفزّ اللبنانيين بآلاف الدولارات

شاهد.. فنان يستفزّ اللبنانيين بآلاف الدولارات

صور: وصيفة ملكة جمال لبنان تعانق شابا وتثير الجدل.. هل هو حبيبها؟

صور: وصيفة ملكة جمال لبنان تعانق شابا وتثير الجدل.. هل هو حبيبها؟

لماذا ارتدت إليسا فساتين بأكمام طويلة في The Voice؟ الإجابة مؤلمة &#34;حرفياً&#34;

لماذا ارتدت إليسا فساتين بأكمام طويلة في The Voice؟ الإجابة مؤلمة "حرفياً"

منى زكي تبدو أصغر بـ 10 سنوات بالأحمر القصير بأحدث جلسة تصوير

منى زكي تبدو أصغر بـ 10 سنوات بالأحمر القصير بأحدث جلسة تصوير

حبس الفنانة ميريهان حسين سنتين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه

حبس الفنانة ميريهان حسين سنتين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه

ليس السرطان.. شقيقة دينا هارون تفجر مفاجأة وتكشف السبب الحقيقي لوفاتها

ليس السرطان.. شقيقة دينا هارون تفجر مفاجأة وتكشف السبب الحقيقي لوفاتها

كندة علوش في آخر أيام حملها في رحلة تسوّق للمولود الجديد.. شاهد شكلها

كندة علوش في آخر أيام حملها في رحلة تسوّق للمولود الجديد.. شاهد شكلها

تفاصيل صادمة في حادثة انتحار سيدة مصرية بسبب برنامج رضوى الشربيني

تفاصيل صادمة في حادثة انتحار سيدة مصرية بسبب برنامج رضوى الشربيني

بسبب &#34;قبلة حميمية&#34;.. هذا الممثل التركي يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى

بسبب "قبلة حميمية".. هذا الممثل التركي يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى

فيديو: محزن جداً.. شاهد الظهور الاخير لدينا هارون مع ابنها قبل وفاتها

فيديو: محزن جداً.. شاهد الظهور الاخير لدينا هارون مع ابنها قبل وفاتها

عربي

مصر: اكتشاف مقبرتين يشتبه بأنهما لأخوي النبي يوسف

مصر: اكتشاف مقبرتين يشتبه بأنهما لأخوي النبي يوسف

تمثال &#34;المرأة العارية&#34; في الجزائر يتعرض مجددًا لمحاولة تحطيم

تمثال "المرأة العارية" في الجزائر يتعرض مجددًا لمحاولة تحطيم

موسكو تخشى تسرُّبُ &#34;الإرهابيين&#34; من إدلب

موسكو تخشى تسرُّبُ "الإرهابيين" من إدلب

علاء مبارك يُشيد بمآثر خصم والده

علاء مبارك يُشيد بمآثر خصم والده