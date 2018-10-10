التشريعي يُشكل لجنة تقصي حقائق حول الصيد في حوض ميناء غزة

1. النائب/ يحيى العبادسة رئيساً.



2. النائب / عاطف عدوان عضواً.



3. النائب / يونس الأسطل عضواً.



4. النائب / هدى نعيم عضواً.



وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمستشارين، كما يكون لها طلب التوضيحات اللازمة من الوزارات ذات العلاقة، خاصة وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد والداخلية.



وأعطى المجلس اللجنة مدة شهر من تاريخه؛ للانتهاء من عملها ومهامها، وتسليم توصياتها لرئاسة المجلس.

رام الله - دنيا الوطنقرر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 10/10/2018، تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، حول الصيد في حوض ميناء غزة.وتتكون اللجنة من النواب: