فيديو: شمالي: الأوضاع في قطاع غزة تنهار ومؤشرات لاندلاع حرب رابعة

وناشد شمالي، السلطة الفلسطينية، بألا يكون هناك إجراءات جديدة بغزة، وأن يتم التعامل مع سكان قطاع غزة، كما يتم في الضفة الغربية، لأن الناس هنا يستحقون الحياة.

وعن المساعدات الغذائية التي تداولت عبر وسائل الإعلام، قال شمالي: بأننا جئنا بمختصين لتحويل المساعدات الغذائية لقسيمة شرائية، هذا الأمر قيد الدراسة، ولن يتخذ قرار بهذا الشأن.

وعن التلوث المائي وانقطاع التيار الكهربائي، قال شمالي، بأن (أونروا) تقوم بعمل الكثير، وأن مسألة المياه هذه من اختصاص السلطات المحلية، وإننا عبر مؤسساتنا المختلفة وعيادتنا ومدارسنا نقوم بتوفير مياه صحية، فهذا الأمر نقوم فعله، ونناقش هذا الموضوع مع المانحين.





خاص دنيا الوطن - محمد عوضقال مدير علميات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ماتياس شمالي: إن الأوضاع في قطاع غزة تنهار، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات لاندلاع حرب رابعة على قطاع غزة.وأضاف شمالي، خلال برنامج (حوار خاص)، أن أي حرب على قطاع غزة، ستكون كارثية، وأدعو كافة الأطراف ألا يصعدوا الأمور، متابعاً: "لم نتسلم أي تحذيرات مباشرة حول الحرب على غزة".وتابع: "أونروا تمر في أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخها، وقمنا بعمل العديد من المؤتمرات لجمع الدعم، وأنجزنا بعض المهام، لكن الأزمة كما هي، حيث بدأنا العام بعجز يقدر بـ 446 مليون دولار، وجزء كبير من هذا المبلغ كانت تدفعه الولايات المتحدة، وحصلنا على تمويل محدود بعد المؤتمرات، وحالياً وصل العجز 64 مليون دولار أمريكي، وهذا ما زال عجزاً وحافظنا على عملنا في كافة مخيمات اللاجئين".وأشار إلى أنه رغم الدعم الذي تلقته (أونروا) مؤخراً، إلا أن الأزمة ما زالت تراوح مكانها، ولا يمكن الحصول على تمويل كامل، ولن يتغير الوضع على المفصولين على برنامج المناشدة الطارئة، ولن نستلم تمويلاً جديداً يساعدنا على التغيير، وما نحاول فعله، إيجاد أمور سهلة للموظفين المفصولين، ونتمنى أن نحصل على دعم جديد.وأكد شمالي، أن (أونروا) ستحاول قدر الإمكان، إعطاءهم حزمة، بعد استلام المستحقات، سيحصلون على الأقل ما يعادل راتب سنة كاملة، زيادة على الإدخار الخاص بهم كبدل تعويض على إيقاف عقودهم، ونبذل الجهد الكامل من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.وعن سؤالنا حول "العصر الذهبي" لـ (أونروا) في عهد عمل جون كنغ، قال شمالي مبتسماً: "فيما يتعلق بوضع (أونروا) حينما كان جونغ كنغ كانت الأمور في عصره، كان هناك تمويل كافٍ ومتاحٍ من الأمم المتحدة، وفي عصر جون كنغ لم يكن هنا حصار، ولكن الآن بعد مرور 12 عاماً من الحصار، تركت آثاراً سلبية على غزة، نجد عقبة كبيرة، وتأثير مهم على عملنا وعلى التمويل".وعن اتهام الموظفين لشمالي بأنه هو المسؤول عما يحدث، ومطالبة القوى الوطنية باستبداله، قال شمالي: "إذا كنت مسؤولاً عن الحصار والرواتب والأوضاع المأساوية في غزة، يجب أن أرحل، ولكن إذا ثبت العكس، يجب أن نجلس على الحوار، والتفاهم من أجل إكمال عمل (أونروا) على أكمل وجه، وأن تصل خدماتنا الصحية والبيئة لجميع اللاجئين.وطالب شمالي السلطة الفلسطينية، أن تكن داعماً ومسانداً، وأن تقوم بدعم (أونروا) خاصة وأننا نقوم بخدمة 70% من السكان الموجودين في غزة.وحذر شمالي، من انهيار الأوضاع في قطاع غزة، كالحصار والكهرباء والماء، مما يشير إلى أننا في حرب رابعة، بمعنى أن مسيرات العودة قتل فيها أكثر من 200 شخص، ومئات الإصابات بالإعاقات، هذه الأرقام أكثر من الحرب، وإننا في حرب حقيقية، لذلك أدعو الطرفين السلطة الفلسطينية، والإسرائيليين، يجب وقف إطلاق النار، وعلى حماس أن نعمل معاً من أجل تحسين الحياة، وتجنب حرب رابعة بغزة.