شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: ما يقدمه أحرار العالم لغزة يأتي دون أثمان سياسية

قيادي بحماس: ما يقدمه أحرار العالم لغزة يأتي دون أثمان سياسية
دخول الوقود القطري إلى غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال قيادي بارز في حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن ما وصفهم بـ (أحرار العالم)  يقدمون المساعدة إلى قطاع غزة، دون أثمان سياسية، ووفاءً لشهداء وجرحى مسيرات العودة.

وأضاف نائب رئيس اللجنة السياسية في الحركة، عصام الدعليس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "عندما تتخلى السلطة عن مسؤولياتها تجاه شعبنا في غزة، بل وتزيد من معاناته من خلال استمرار فرض العقوبات، وتهديده بالمزيد منها، يتقدم أحرار العالم، وعلى رأسهم قطر ومصر وإيران وتركيا والمغرب؛ لسد هذا الفراغ، دون أثمان سياسية، وفاءً لدماء شهدائنا وجرحانا في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وشهد قطاع غزة أمس، دخول وقود قطري لمحطة توليد الكهرباء، بهدف تخفيف الأزمة الإنسانية، في خطوة ترفضها السلطة الفلسطينية.

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