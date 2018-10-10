شؤون فلسطينية

موقع إسرائيلي: إدخال الوقود جزء من صفقة القرن ولفصل غزة عن الضفة

موقع إسرائيلي: إدخال الوقود جزء من صفقة القرن ولفصل غزة عن الضفة
دخول وقود قطري إلى غزة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر موقع (ديبكا) الاستخباري الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن إدخال الوقود القطري إلى القطاع، يعدّ جزءاً من صفقة القرن الأمريكية، والذي سيؤدي في النهاية إلى إنشاء كيانين فلسطينييْن منفصلين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وادعى الموقع في تقرير له، أن إدخال إسرائيل الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، يعني أن الخطوة الرئيسية في خطة القرن الأمريكية بإنشاء كيانين فلسطينيين منفصلين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد بدأت.

وأوضح الموقع في تقرير له اليوم الأربعاء، أن ذلك هو أول خطوة دبلوماسية مهمة في تنفيذ الخطة الأمريكية المصرية الإسرائيلية للبدء في فصل مناطق السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية، هي أن ما ستمنعه السلطة، وستوقفه عن قطاع غزة، ستخصمه إسرائيل من أموال المقاصة، بموجب اتفاقية باريس وستحولها مباشرة إلى قطاع غزة، وذلك وفق ما ذكر موقع (عكّا) للشؤون الإسرائيلية.

وأضاف (ديبكا) أنه بعد إدخال الوقود إلى قطاع غزة، ستصل شحنات إضافية من السلع الأساسية الأخرى، وسوف تتدفق أموال إضافية إلى القطاع لتخفيف الوضع الاقتصادي.

ولفت إلى أنه لن يتم نقل الوقود ولا المال إلى حركة حماس مباشرة، بل عن طريق الأمم المتحدة، وهي التي ستشرف على آلية وطريقة توزيعها عن طريق منسقها لعمليات السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن السلطة لا تزال غير واضحة تماماً في الاستجابة من رئيسها محمود عباس، وهيئات حركة فتح الإدارية حول ذلك، مبيناً أن التقييم الاستخباري في الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر ودول الخليج، هو أن عباس لن يكون قادراً على وقف هذه الخطوة.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية واستخباراتية قولها: إنه على الرغم من الصمت من جميع المصادر الفلسطينية المعنية في هذا الشأن، إلا أن بعض المسؤولين الغربيين ومن دول الخليج، أجروا اتصالات مع فتح لضمان الاستجابة لهذه التحركات، مع الأخذ بالاعتبار، أن تلجأ السلطة إلى حملة مواجهة، وتصعيد في الضفة الغربية، وهو خيار لا يمكن تجاهله.

أخبار ذات صلة

ادعيس يستقبل سفير دولة فلسطين في ليبيا

ادعيس يستقبل سفير دولة فلسطين في ليبيا

النائب عدوان يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن لجنة التحقيق في ملف الصيد بالميناء

النائب عدوان يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن لجنة التحقيق في ملف الصيد بالميناء

البرغوثي يصل إلى قطاع غزة عن طريق مصر و(معبر رفح)

البرغوثي يصل إلى قطاع غزة عن طريق مصر و(معبر رفح)

مرشح سابق للرئاسة الفلسطينية: المقاومة سقطت في فخ أوهام السلطة والدولة

مرشح سابق للرئاسة الفلسطينية: المقاومة سقطت في فخ أوهام السلطة والدولة

الحمد الله: الحكومة وضعت آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة لقطاع العقارات

الحمد الله: الحكومة وضعت آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة لقطاع العقارات

شاهد: بتمويل من البنك العربي.. سلطة الطاقة تُطلق مشروعاً جديداً بغزة

شاهد: بتمويل من البنك العربي.. سلطة الطاقة تُطلق مشروعاً جديداً بغزة

الإحصاء يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في محافظة خانيونس

الإحصاء يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في محافظة خانيونس

وزارة التربية و(آر تي أم) توقعان اتفاقية لدعم قطاع الطفولة المبكرة

وزارة التربية و(آر تي أم) توقعان اتفاقية لدعم قطاع الطفولة المبكرة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

ادعيس يستقبل سفير دولة فلسطين في ليبيا

ادعيس يستقبل سفير دولة فلسطين في ليبيا

الحمد الله: الحكومة وضعت آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة لقطاع العقارات

الحمد الله: الحكومة وضعت آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة لقطاع العقارات

شاهد: بتمويل من البنك العربي.. سلطة الطاقة تُطلق مشروعاً جديداً بغزة

شاهد: بتمويل من البنك العربي.. سلطة الطاقة تُطلق مشروعاً جديداً بغزة

الإحصاء يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في محافظة خانيونس

الإحصاء يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في محافظة خانيونس

وزارة التربية و(آر تي أم) توقعان اتفاقية لدعم قطاع الطفولة المبكرة

وزارة التربية و(آر تي أم) توقعان اتفاقية لدعم قطاع الطفولة المبكرة

شركة الكهرباء: جدول التوزيع لا يزال كما هو

شركة الكهرباء: جدول التوزيع لا يزال كما هو

التربية تُدين إخطار الاحتلال بهدم مدرسة (بدو الكعابنة) ومهاجمة مدرسة عوريف

التربية تُدين إخطار الاحتلال بهدم مدرسة (بدو الكعابنة) ومهاجمة مدرسة عوريف

فلسطين ضيف شرف المعرض العربي للطوابع البريدية

فلسطين ضيف شرف المعرض العربي للطوابع البريدية

منوعات

شاهد.. فنان يستفزّ اللبنانيين بآلاف الدولارات

شاهد.. فنان يستفزّ اللبنانيين بآلاف الدولارات

صور: وصيفة ملكة جمال لبنان تعانق شابا وتثير الجدل.. هل هو حبيبها؟

صور: وصيفة ملكة جمال لبنان تعانق شابا وتثير الجدل.. هل هو حبيبها؟

لماذا ارتدت إليسا فساتين بأكمام طويلة في The Voice؟ الإجابة مؤلمة &#34;حرفياً&#34;

لماذا ارتدت إليسا فساتين بأكمام طويلة في The Voice؟ الإجابة مؤلمة "حرفياً"

منى زكي تبدو أصغر بـ 10 سنوات بالأحمر القصير بأحدث جلسة تصوير

منى زكي تبدو أصغر بـ 10 سنوات بالأحمر القصير بأحدث جلسة تصوير

حبس الفنانة ميريهان حسين سنتين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه

حبس الفنانة ميريهان حسين سنتين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه

ليس السرطان.. شقيقة دينا هارون تفجر مفاجأة وتكشف السبب الحقيقي لوفاتها

ليس السرطان.. شقيقة دينا هارون تفجر مفاجأة وتكشف السبب الحقيقي لوفاتها

كندة علوش في آخر أيام حملها في رحلة تسوّق للمولود الجديد.. شاهد شكلها

كندة علوش في آخر أيام حملها في رحلة تسوّق للمولود الجديد.. شاهد شكلها

تفاصيل صادمة في حادثة انتحار سيدة مصرية بسبب برنامج رضوى الشربيني

تفاصيل صادمة في حادثة انتحار سيدة مصرية بسبب برنامج رضوى الشربيني

بسبب &#34;قبلة حميمية&#34;.. هذا الممثل التركي يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى

بسبب "قبلة حميمية".. هذا الممثل التركي يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى

فيديو: محزن جداً.. شاهد الظهور الاخير لدينا هارون مع ابنها قبل وفاتها

فيديو: محزن جداً.. شاهد الظهور الاخير لدينا هارون مع ابنها قبل وفاتها

عربي

مصر: اكتشاف مقبرتين يشتبه بأنهما لأخوي النبي يوسف

مصر: اكتشاف مقبرتين يشتبه بأنهما لأخوي النبي يوسف

تمثال &#34;المرأة العارية&#34; في الجزائر يتعرض مجددًا لمحاولة تحطيم

تمثال "المرأة العارية" في الجزائر يتعرض مجددًا لمحاولة تحطيم

موسكو تخشى تسرُّبُ &#34;الإرهابيين&#34; من إدلب

موسكو تخشى تسرُّبُ "الإرهابيين" من إدلب

علاء مبارك يُشيد بمآثر خصم والده

علاء مبارك يُشيد بمآثر خصم والده