موقع إسرائيلي: إدخال الوقود جزء من صفقة القرن ولفصل غزة عن الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتبر موقع (ديبكا) الاستخباري الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن إدخال الوقود القطري إلى القطاع، يعدّ جزءاً من صفقة القرن الأمريكية، والذي سيؤدي في النهاية إلى إنشاء كيانين فلسطينييْن منفصلين في الضفة الغربية وقطاع غزة.وادعى الموقع في تقرير له، أن إدخال إسرائيل الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، يعني أن الخطوة الرئيسية في خطة القرن الأمريكية بإنشاء كيانين فلسطينيين منفصلين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد بدأت.وأوضح الموقع في تقرير له اليوم الأربعاء، أن ذلك هو أول خطوة دبلوماسية مهمة في تنفيذ الخطة الأمريكية المصرية الإسرائيلية للبدء في فصل مناطق السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية، هي أن ما ستمنعه السلطة، وستوقفه عن قطاع غزة، ستخصمه إسرائيل من أموال المقاصة، بموجب اتفاقية باريس وستحولها مباشرة إلى قطاع غزة، وذلك وفق ما ذكر موقع (عكّا) للشؤون الإسرائيلية.وأضاف (ديبكا) أنه بعد إدخال الوقود إلى قطاع غزة، ستصل شحنات إضافية من السلع الأساسية الأخرى، وسوف تتدفق أموال إضافية إلى القطاع لتخفيف الوضع الاقتصادي.ولفت إلى أنه لن يتم نقل الوقود ولا المال إلى حركة حماس مباشرة، بل عن طريق الأمم المتحدة، وهي التي ستشرف على آلية وطريقة توزيعها عن طريق منسقها لعمليات السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن السلطة لا تزال غير واضحة تماماً في الاستجابة من رئيسها محمود عباس، وهيئات حركة فتح الإدارية حول ذلك، مبيناً أن التقييم الاستخباري في الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر ودول الخليج، هو أن عباس لن يكون قادراً على وقف هذه الخطوة.ونقل الموقع عن مصادر عسكرية واستخباراتية قولها: إنه على الرغم من الصمت من جميع المصادر الفلسطينية المعنية في هذا الشأن، إلا أن بعض المسؤولين الغربيين ومن دول الخليج، أجروا اتصالات مع فتح لضمان الاستجابة لهذه التحركات، مع الأخذ بالاعتبار، أن تلجأ السلطة إلى حملة مواجهة، وتصعيد في الضفة الغربية، وهو خيار لا يمكن تجاهله.