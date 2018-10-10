صيدم يستقبل وفداً من مجلس قروي بيت إكسا لمناقشة قضايا مشتركة



وضم الوفد رئيس المجلس القروي، د. سعادة الخطيب، وعدداً من الأعضاء، بحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم في الوزارة، م. فواز مجاهد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة، نديم سامي، ومدير عام المتابعة الميدانية، أيوب عليان، ومدير تربية ضواحي القدس، بسام طهبوب، ومديرة مدرسة بيت إكسا، ابتسام طه.



وأكد صيدم دور الهيئات المحلية في مساندة الجهود التطويرية التي تقودها الوزارة، مشيداً بحرص مجلس قروي بيت إكسا، واهتمامه الكبير بخدمة العملية التعليمية.



من جهته، أعرب الخطيب عن سعادته بهذا اللقاء مشيداً بالجهود التطويرية التي تخطوها الوزارة في سبيل إحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم، متطرقاً إلى قدرة المجلس على استقطاب الداعمين لافتتاح الروضة الحكومية.



وفي نهاية اللقاء، كرّم الخطيب وطهبوب الوزير، لرعايته المسيرة التربوية في فلسطين، وبذل مزيد من الخطوات التطويرية للارتقاء بقطاع التعليم.

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، في مكتبه، اليوم، وفداً من مجلس قروي بيت إكسا بضواحي القدس، لبحث عدة قضايا مشتركة تهم القطاع التعليمي، والتباحث في عدد من المشاريع التربوية، ومن ضمنها افتتاح روضة حكومية في القرية،وإنشاء طابق جديد في المدرسة؛ لتوفير غرف "التعلم الذكي".